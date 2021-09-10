Ростехнадзор выявил в работе завода Henkel в Перми нарушения норм безопасности

Posted 10 сентября 2021, 07:41
Published 10 сентября 2021, 07:41
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Западно-Уральское управление Ростехнадзора во время проведенной в августе 2021 года проверки на производстве «Площадка по производству синтетических и жидких моющих средств филиала филиала ООО «Хенкель Рус» в Перми выяыило нарушения. Ведомство сообщило об этом на официальном сайте.
Основные из которых:
В отношении юридического лица и должностного лица ООО «Хенкель Рус» возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.
UPD: в компании журналисту Properm.ru пояснилм, что принимает оперативные меры по устранению всех выявленных отклонений и находятся в контакте с ведомством.