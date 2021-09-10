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Posted 10 сентября 2021, 07:41

Published 10 сентября 2021, 07:41

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Ростехнадзор выявил в работе завода Henkel в Перми нарушения норм безопасности

Ростехнадзор выявил в работе завода Henkel в Перми нарушения норм безопасности

10 сентября 2021, 07:41
Фото: 1MI.
В цехах не корректно работала сигнализация, показывающая превышение уровня концентрации загрязняющих веществ.

Западно-Уральское управление Ростехнадзора во время проведенной в августе 2021 года проверки на производстве «Площадка по производству синтетических и жидких моющих средств филиала филиала ООО «Хенкель Рус» в Перми выяыило нарушения. Ведомство сообщило об этом на официальном сайте.

Основные из которых:

  • не внесены изменения в «Сведения, характеризующие опасный производственный объект»;
  • не предусмотрена сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем в производственных помещениях предприятия;
  • отсутствуют средства автоматического контроля за содержанием опасных веществ с подачей сигнала (светового и звукового) в помещение управления (операторную) при достижении уровня ПДК, и включением аварийной вентиляции в помещениях предприятия.

В отношении юридического лица и должностного лица ООО «Хенкель Рус» возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

UPD: в компании журналисту Properm.ru пояснилм, что принимает оперативные меры по устранению всех выявленных отклонений и находятся в контакте с ведомством.

#Общество
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