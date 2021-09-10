Ростехнадзор выявил в работе завода Henkel в Перми нарушения норм безопасности

Западно-Уральское управление Ростехнадзора во время проведенной в августе 2021 года проверки на производстве «Площадка по производству синтетических и жидких моющих средств филиала филиала ООО «Хенкель Рус» в Перми выяыило нарушения. Ведомство сообщило об этом на официальном сайте.