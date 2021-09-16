Прокуроры из Прикамья нашли сайты по продаже поддельных паспортов

Учитывая, что распространяемая информация позволяет получить российское гражданство в нарушение порядка, предусмотренного законодательством Российской Федерации, а также является действиями, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность, прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании её запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.