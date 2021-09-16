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Posted 16 сентября 2021, 13:19

Published 16 сентября 2021, 13:19

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Прокуроры из Прикамья нашли сайты по продаже поддельных паспортов

Прокуроры из Прикамья нашли сайты по продаже поддельных паспортов

16 сентября 2021, 13:19
Фото: 1MI.
Найденные интернет-ресурсы заблокированы по требованию Роскомнадзора.

Сотрудники прокуратура Уинского района при мониторинге интернета нашли сайты с информацией о незаконной продаже паспортов гражданина Российской Федерации. Получить указанную услугу мог любой пользователь, в том числе иностранный гражданин, минуя государственные регистрационные действия.

Учитывая, что распространяемая информация позволяет получить российское гражданство в нарушение порядка, предусмотренного законодательством Российской Федерации, а также является действиями, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность, прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании её запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Ординский районный суд Пермского края (постоянное судебное присутствие в с. Уинское) требования прокурора удовлетворил. Найденные интернет-ресурсы заблокированы по требованию Роскомнадзора.

#Происшествия
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