properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 сентября 2021, 12:26

Published 28 сентября 2021, 12:26

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Российский политолог предложил сделать дни выборов нерабочими

Российский политолог предложил сделать дни выборов нерабочими

28 сентября 2021, 12:26
Фото: Properm.ru.
По его мнению, такие изменения будут мотивировать граждан активнее участвовать в голосовании.

В России предложили сделать нерабочими дни голосования на выборах. Как сообщает RT, с соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он отправил соответствующее письмо в Минтруда.

Политолог в своем обращении подчеркнул, что летом прошлого года власти разрешили избирательным комиссиям в течение трех дней проводить голосование на выборах и референдумах. Орлов считает, что при таком подходе один из дней голосования выпадает на пятницу, когда избиратели работают. Следовательно, россиянам сложнее дойти до избирательных участков.

Антон Орлов считает, что введение нерабочих дней с сохранением зарплаты в дни выборов позволит повысить явку и мотивировать россиян участвовать в голосовании.

#Политика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика