Российский политолог предложил сделать дни выборов нерабочими

Политолог в своем обращении подчеркнул, что летом прошлого года власти разрешили избирательным комиссиям в течение трех дней проводить голосование на выборах и референдумах. Орлов считает, что при таком подходе один из дней голосования выпадает на пятницу, когда избиратели работают. Следовательно, россиянам сложнее дойти до избирательных участков.