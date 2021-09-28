Российский политолог предложил сделать дни выборов нерабочими

Posted 28 сентября 2021, 12:26
Published 28 сентября 2021, 12:26
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В России предложили сделать нерабочими дни голосования на выборах. Как сообщает RT, с соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он отправил соответствующее письмо в Минтруда.
Политолог в своем обращении подчеркнул, что летом прошлого года власти разрешили избирательным комиссиям в течение трех дней проводить голосование на выборах и референдумах. Орлов считает, что при таком подходе один из дней голосования выпадает на пятницу, когда избиратели работают. Следовательно, россиянам сложнее дойти до избирательных участков.
Антон Орлов считает, что введение нерабочих дней с сохранением зарплаты в дни выборов позволит повысить явку и мотивировать россиян участвовать в голосовании.