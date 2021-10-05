Прокуратура выявила нарушения трудовых прав подростков в Пермском крае

Posted 5 октября 2021, 13:46
Published 5 октября 2021, 13:46
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Прокуратура Уинского района нашла многочисленные нарушения трудовых прав несовершеннолетних рабочих. Пресс-служба краевого надзорного ведомства уточняет, что подростки не знакомились с локальными актами организаций, в которых работали. Кроме того, не было учета их рабочего времени, детей допускали к работе без оформления трудовых отношений, они также не проходили медицинский осмотр.
Районная прокуратура потребовала от работодателей устранить нарушения. В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли троих человек. Кроме того на людей, допустивших нарушения, возбуждены административные производства. Их направили на рассмотрение в краевую Госинспекцию труда.