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Posted 5 октября 2021, 13:46

Published 5 октября 2021, 13:46

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Прокуратура выявила нарушения трудовых прав подростков в Пермском крае

Прокуратура выявила нарушения трудовых прав подростков в Пермском крае

5 октября 2021, 13:46
Фото: 1MI.
Подростки работали без медосмотров, а учет их рабочего времени не велся.

Прокуратура Уинского района нашла многочисленные нарушения трудовых прав несовершеннолетних рабочих. Пресс-служба краевого надзорного ведомства уточняет, что подростки не знакомились с локальными актами организаций, в которых работали. Кроме того, не было учета их рабочего времени, детей допускали к работе без оформления трудовых отношений, они также не проходили медицинский осмотр.

Районная прокуратура потребовала от работодателей устранить нарушения. В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли троих человек. Кроме того на людей, допустивших нарушения, возбуждены административные производства. Их направили на рассмотрение в краевую Госинспекцию труда.

#Происшествия
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