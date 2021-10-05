Прокуратура выявила нарушения трудовых прав подростков в Пермском крае

Прокуратура Уинского района нашла многочисленные нарушения трудовых прав несовершеннолетних рабочих. Пресс-служба краевого надзорного ведомства уточняет, что подростки не знакомились с локальными актами организаций, в которых работали. Кроме того, не было учета их рабочего времени, детей допускали к работе без оформления трудовых отношений, они также не проходили медицинский осмотр.