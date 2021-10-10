Сборная Прикамья завоевала серебряные медали Кубка России по гребле на лодках

Posted 10 октября 2021, 11:28
Published 10 октября 2021, 11:28
Modified 2 марта 2023, 16:09
Updated 2 марта 2023, 16:09
Пермская сборная по гребле на лодках класса «Дракон» завоевала серебро Кубка России. Как сообщает пресс-служба краевого Минспорта, отличился женский экипаж команды «Камские драконы».
В этом году Кубок России проходил на ростовском гребном канале «Дон». В соревнованиях участвовали спортсмены из 10 регионов России. Сборная команды Пермского края состояла из трех экипажей: мужского, женского и смешанного. Девушки взяли серебро на всех трех дистанциях — 200, 500 и 2 000 м.
В Кубке России участвовали гребцы из Перми и Чайковского.