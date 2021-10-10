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Posted 10 октября 2021, 11:28

Published 10 октября 2021, 11:28

Modified 2 марта 2023, 16:09

Updated 2 марта 2023, 16:09

Сборная Прикамья завоевала серебряные медали Кубка России по гребле на лодках

10 октября 2021, 11:28
В соревнованиях участвовали спортсмены из 10 регионов.

Пермская сборная по гребле на лодках класса «Дракон» завоевала серебро Кубка России. Как сообщает пресс-служба краевого Минспорта, отличился женский экипаж команды «Камские драконы».

В этом году Кубок России проходил на ростовском гребном канале «Дон». В соревнованиях участвовали спортсмены из 10 регионов России. Сборная команды Пермского края состояла из трех экипажей: мужского, женского и смешанного. Девушки взяли серебро на всех трех дистанциях — 200, 500 и 2 000 м.

В Кубке России участвовали гребцы из Перми и Чайковского.

#Спорт#Гребля
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