Сборная Прикамья завоевала серебряные медали Кубка России по гребле на лодках

В этом году Кубок России проходил на ростовском гребном канале «Дон». В соревнованиях участвовали спортсмены из 10 регионов России. Сборная команды Пермского края состояла из трех экипажей: мужского, женского и смешанного. Девушки взяли серебро на всех трех дистанциях — 200, 500 и 2 000 м.