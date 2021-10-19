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Posted 19 октября 2021, 13:28

Published 19 октября 2021, 13:28

Modified 2 марта 2023, 16:07

Updated 2 марта 2023, 16:07

Шестиклассника, стрелявшего в школе Октябрьского района, отправили на лечение

19 октября 2021, 13:28
Следователи продолжают проводить доследственную проверку вчерашнего инцидента. Подросток принес в школу оружие и выстрелил в стену и потолок.

В Прикамье 12-летний подросток, открывший стрельбу в поселке Сарс Октябрьского района, помещен на обследование в специализированное медучреждение. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, ему окажут квалифицированную психиатрическую помощь. По информации источника Properm.ru, подростка отправили на лечение в Пермскую краевую психиатрическую больницу с согласия родителей.

Следователи продолжают доследственную проверку вчерашнего инцидента. Во время первоначальных следственных действий шестиклассник дал подробные показания и рассказал, что у него не было намерений убивать других людей. Сейчас проводятся следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Сотрудники регионального СУ СКР допросили одноклассников и педагогов школы.

Также следователи изучают разрешительную документацию на приобретение оружия, хранившуюся у подростка дома. Они допросили сотрудников краевой Росгвардии, ответственных за данную деятельность. Кроме того, изъята конкурсная документация по охране школы и документы охранного предприятия. Во время предварительного следствия правоохранители дадут правовую оценку действиям отца подростка и должностных лиц в части ненадлежащего хранения оружия и боеприпасов.

Инцидент произошел вчера утром, 18 октября. 12-летний подросток взял с собой охотничье ружье «Сайга» и патроны, а затем вошел в школу и сделал два выстрела в потолок и стену. В результате никто не пострадал. Следователи возбудили уголовные дела по покушению на убийство, а также признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Назначены и будут проведены судебные баллистическая, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы.

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