Шестиклассника, стрелявшего в школе Октябрьского района, отправили на лечение

Posted 19 октября 2021, 13:28
Published 19 октября 2021, 13:28
Modified 2 марта 2023, 16:07
Updated 2 марта 2023, 16:07
В Прикамье 12-летний подросток, открывший стрельбу в поселке Сарс Октябрьского района, помещен на обследование в специализированное медучреждение. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, ему окажут квалифицированную психиатрическую помощь. По информации источника Properm.ru, подростка отправили на лечение в Пермскую краевую психиатрическую больницу с согласия родителей.
Следователи продолжают доследственную проверку вчерашнего инцидента. Во время первоначальных следственных действий шестиклассник дал подробные показания и рассказал, что у него не было намерений убивать других людей. Сейчас проводятся следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Сотрудники регионального СУ СКР допросили одноклассников и педагогов школы.
Также следователи изучают разрешительную документацию на приобретение оружия, хранившуюся у подростка дома. Они допросили сотрудников краевой Росгвардии, ответственных за данную деятельность. Кроме того, изъята конкурсная документация по охране школы и документы охранного предприятия. Во время предварительного следствия правоохранители дадут правовую оценку действиям отца подростка и должностных лиц в части ненадлежащего хранения оружия и боеприпасов.
Инцидент произошел вчера утром, 18 октября. 12-летний подросток взял с собой охотничье ружье «Сайга» и патроны, а затем вошел в школу и сделал два выстрела в потолок и стену. В результате никто не пострадал. Следователи возбудили уголовные дела по покушению на убийство, а также признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Назначены и будут проведены судебные баллистическая, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы.