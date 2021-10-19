Шестиклассника, стрелявшего в школе Октябрьского района, отправили на лечение

Инцидент произошел вчера утром, 18 октября. 12-летний подросток взял с собой охотничье ружье «Сайга» и патроны, а затем вошел в школу и сделал два выстрела в потолок и стену. В результате никто не пострадал. Следователи возбудили уголовные дела по покушению на убийство, а также признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Назначены и будут проведены судебные баллистическая, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы.