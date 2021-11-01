Перегрузка и перезагрузка. Почему именно сейчас говорят о кризисе образования?

Но школ не хватает, это признают все. Пытаются привлечь частный капитал к их строительству — поданы заявки на строительство школ в рамках государственно-частного партнерства. Губернатор и министр считают, что сотрудничество с инвесторами — это еще один дополнительный экономический ресурс для региона. Как пояснила министр Раиса Кассина, получая федеральные деньги, можно высвободить средства, зарезервированные на иные стройки в краевом бюджете. Благодаря всем уровням поддержки — это и нацпроекты, и федеральные субсидии, и инвестпроекты — ряд объектов будет построен на 7–9 лет раньше, чем планировалось: школа в селе Гамово — ввод 2023 год, планировали в 2030, в селе Култаево — 2023 вместо 2029 года, в Лобаново — 2023 год, был по плану — 2027 год.