Перегрузка и перезагрузка. Почему именно сейчас говорят о кризисе образования?

Posted 1 ноября 2021, 02:28
Published 1 ноября 2021, 02:28
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Эксперты заявляют, что старые школы и системы изжили себя, хотя инерции их угасания хватит на наш век. Появляется всё больше альтернативных школ, программ, дети всё чаще получают образование в семье, родители становятся учителями для своих детей. Семейное образование уже никому не кажется чем-то экзотическим. Кто может себе позволить, учит детей в платных частных школах. Кто-то освоил онлайн-обучение и разбирается в огромном множестве образовательных интернет-платформ.
При этом государственные школы не поспевают за ростом количества учеников. В этом году только и шуток было, что о первых «э» и «я» классах. Спрос намного превышает предложение, и количественно, и качественно. А в отдаленных территориях края пустуют здания школ, и вместо 200 учеников учатся 10.
Спойлер: есть в образовании вопросы, на которые ответить надо было еще вчера. Это как с ценностями. Если их не закладывать ребенку до 5 лет, то есть риск, что он вырастет во взрослого без эмпатии, осознанности и самостоятельности. Чем больше таких людей, тем сильнее общество деградирует. Если мы хотим новое образование, то формировать его пора сейчас, в пору его младенчества.
По данным министерства образования Пермского края, сейчас в Пермском крае 730 школ, 323,5 тыс. учеников, из них 37,5 тыс. первоклассников, 26,6 тыс. выпускников из 9 и 12,2 тыс. выпускников из 11 классов.
В 2000 году функционировало 1282 школы, в которых обучалось 398 тыс. учащихся, из них 24,8% обучались во вторую смену. В 2010 году и учеников, и школ стало резко меньше: 959 школ, 279 тыс. учеников. В 2014 году тенденция снижения продолжалась: 871 школа, 287 тыс. учащихся.
30 апреля 2014 года правительство РФ приняло постановление «Об изменениях в отраслях социальной сферы и повышении эффективности образовательных учреждений». Школы стали «оптимизировать», то есть закрывать под предлогом их «неэффективности» (нет детей, нет учителей, нет дорог, ветхое здание). В итоге особенно пострадали образовательные учреждения в отдаленных территориях, в селах и деревнях. Несмотря на то, что по закону «Об образовании в РФ» ликвидация школы допускается только с согласия схода жителей села, школы закрывали даже при протестах и противостоянии местных жителей.
Культура малокомплектной сельской школы уходит в прошлое. Вслед за ликвидацией небольших, но значимых для людей учреждений (амбулатории, школы, садики) исчезают и населенные пункты. Средний радиус доступности сельской школы увеличивается, проблему доступности решают с помощью школьных автобусов.
К 2020 году численность учащихся составила 323,5 тыс. учащихся на 730 школ (24,7% учеников учатся во вторую смену).
По данным министерства образования региона, несмотря на сокращение числа школ, число ученических мест снизилось незначительно, так как закрывали небольшие школы, расположенные в отдаленных населенных пунктах. При этом открывали школы на 500 и более мест в крупных городских и сельских населенных пунктах.
В региональном министерстве утверждают, что и детские сады закрывали только небольшие, рассчитанные на малое количество детей, в отдаленных территориях. Остальные сады оптимизировали юридически, «снося верхушки», то есть объединяли в одно юридическое лицо от 2 до 6 учреждений.
Половина прикамских школ учатся в две (а то и в три) смены, большинство перегруженных школ в краевом центре и больших городах. В Перми 35,4% учеников учатся во вторую смену. В Пермском районе — 32,2%, в Кунгуре — 33,8%, в Чернушке — 33,3%. По данным министерства образования, проблема переполненности образовательных учреждений в регионе есть, поэтому сейчас идет активная школьная стройка. До 2023 года краевые власти планируют ввести в эксплуатацию 32 школы, из них уже сданы школа в Кочево и Сылве, Чайковском, Березниках и Перми.
Руководители школ в Перми не торопятся переходить на одну смену, более того, не видят в ней смысла, ведь финансирование — подушевое. Меньше учеников — меньше денег.
Но школ не хватает, это признают все. Пытаются привлечь частный капитал к их строительству — поданы заявки на строительство школ в рамках государственно-частного партнерства. Губернатор и министр считают, что сотрудничество с инвесторами — это еще один дополнительный экономический ресурс для региона. Как пояснила министр Раиса Кассина, получая федеральные деньги, можно высвободить средства, зарезервированные на иные стройки в краевом бюджете. Благодаря всем уровням поддержки — это и нацпроекты, и федеральные субсидии, и инвестпроекты — ряд объектов будет построен на 7–9 лет раньше, чем планировалось: школа в селе Гамово — ввод 2023 год, планировали в 2030, в селе Култаево — 2023 вместо 2029 года, в Лобаново — 2023 год, был по плану — 2027 год.
Также в планах появились объекты, которые вообще не входили в очередь строительства в ближайший десяток лет, это корпус гимназии №33 и Школы дизайна Точка, плюс школа по улице Кронштадтская.
В мае 2021 года Минпросвещения России одобрило заявки Пермского края на федеральное софинансирование строительства четырех школ, это 17 гимназия, школа в Кунгуре и две, которые будут построены в рамках ГЧП (техно-школа им. В.П. Савиных в Новых Лядах, школа на улице Холмогорская, 2ж). На второй отбор распределения федеральной субсидии допущено семь школ в Перми и Пермском районе: корпус 33 гимназии и школы дизайна «Точка», а также в рамках ГЧП школы на улице Кронштадской в Перми, школы в Кондратово, Лобаново, Култаево, Гамово.
При этом есть 29 зданий школ, расположенных в разных муниципальных образованиях, заполненных менее чем на 20%. В Красновишерском районе три таких школы: Вайская школа (14% загруженность здания, при проектной мощности 200 мест, обучается 28 детей), Вёлсовская школа (10% загруженность здания, при проектной мощности 100 мест, обучается 10 детей) и Североколчимская школа структурное подразделение Верх-Язьвинской школы (16% загруженность здания, при проектной мощности 165 мест, обучается 26 детей).
В Октябрьском районе две школы: Тюшевская школа структурное подразделение Мосинской школы (18% загруженность здания, при проектной мощности на 165 мест, обучается 26 детей), Тюинская школа структурное подразделение Щучье-Озерской школы (19% загруженность здания, при проектной мощности 110 мест, обучается 21 ученик).
В Александровском округе в селе Усть-Игуме загруженность школы 5,2% (при проектной мощности 250 мест, обучается 13 детей). Школы расположены в отдаленных населенных пунктах, где из-за удаленности и состояния дорог невозможно организовать подвоз учащихся для обучения в другие школы.
Несмотря на масштабное строительство школ в связи с демографической ситуацией в городе Перми и в Пермском крае есть школы, в которых доля обучающихся во вторую смену составляет 30% и более. Так в селе Сива 50% учащихся учатся во вторую смену. При этом, это единственная школа на весь населенный пункт, разгрузить школу, перераспределив по другим школам, невозможно. В Сивинскую школу приезжают дети еще из семи деревень. Принято решение о строительстве нового корпуса на 300 мест.
В городе Перми наиболее переполнены такие школы, как гимназия № 17, гимназия № 5, школа № 9 (физико-математическая). Есть проблемы и в других городах Пермского края: Чайковский, Верещагино, Соликамск, Кунгур, Краснокамск. Острая потребность в школьных мест в Пермском районе.
Оптимизация школ, по данным минобразования, проводится в исключительных случаях. В первую очередь по причине отсутствия условий для получения образования. Если состояние имущественных комплексов некоторых учреждений по причине износа становится не безопасным для нахождения детей, то принимают решение по переводу ребят в другую школу.
В ряде школ отмечается острая нехватка педагогических кадров, в результате низкое качество подготовки выпускников, низкая мотивация учащихся в обучении, отсутствие профильного обучения.
В настоящее время муниципальными образованиями сформированы планы на реорганизацию 20 школ в 2021 — 2022 годах в семи муниципальных образованиях Пермского края — Куединский Кунгурский районы, Юсьвинский, Кочевский округа, Пермский район, Еловский округ, Октябрьский городской округ.
Проектная мощность гимназии №4: корпуса по улице Екатерининская, 218 составляет 440 мест, наполняемость — 453 учеников; корпуса по улице Ленина, 73а — 200 мест, наполняемость — 263 ученика. То есть примерно на 13 учеников больше, чем надо, в каждом из корпусов.
Проектная мощность здания школы №6 составляет 860 мест, наполняемость — 1454 ученика. То есть на полтысячи учеников больше, чем надо.
При этом к гимназии №4 прикреплены четыре жилых дома (231 квартира), а к школе №6 115 домов, из которых 22 частных дома, восемь общежитий и 85 многоквартирных домов!
Как прикрепляли дома к школам? С этим запросом мы обратились в департамент образования администрации Перми. Есть два документа: перечень прикрепленных к школам домов, и подходы к созданию этого перечня. В «Подходах…» к разработке «Перечня прикрепленных к школам домов» нет никакой конкретики. Ни про расстояние от дома до школы, какое считается оптимальным, ни про количество квартир (дома бывают разные и двух-, и 20-тиэтажные). Какие объективные данные использовались для разработки Перечня прикрепленных к школам домов? Километры до школы? Нормативная мощность? Что именно?
Ответ — никаких объективных данных при составлении «Перечня прикрепленных к школам домов» в Перми не использовалось. Скажем больше — не использовались даже СНИПы. Требования к расстоянию от образовательного учреждения до жилого дома обозначены в п. 1.3. санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидеомиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с этими требованиями расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, до жилых зданий должно быть не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности — 800 м.
Установленные правила применяются при разработке проектной документации зданий.
Объекты, которые ввели в эксплуатацию до вступления в силу этих правил (до 1 января 2021 года), а также объекты, которые были на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, эксплуатируются в соответствии с проектной документацией, утвержденной для их строительства, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых инвалидам и лицам с ОВЗ (п. 1.3. Правил).
В связи с этим в Перми установленные правила не применяются при закреплении территорий за муниципальными образовательными учреждениями.
Чего уж после такого непрозрачного подхода удивляться тому, что родители пытаются за взятки пристроить детей в гимназии или купить фиктивную регистрацию, расклеивая объявления об этом на подъездных дверях нужных домов. А потом сотрудники полиции проверяют законность прописки у детей, которые собираются пойти в первый класс, в связи с тем, что руководство учреждения хочет «избежать обмана со стороны недобросовестных родителей» — это реальная история, связанная с всё той же гимназией №4.
Но кто, действительно, обманщик в этой истории? Не те ли, кто прикрепил к учреждению только четыре дома?
Проблемы с приемом в 1 класс возникают и у тех, кто прописан в прикрепленных к школам домах, и даже живет через дорогу от школы.
Отбор детей на программы углубленного изучения предметов Законом об образовании предусмотрен начиная с 5 класса, следовательно, проведение экзаменов, отбора при поступлении в первые классы недопустимы.
В департаменте образования администрации Перми подчеркивают, что прием в первые классы пермских школ основан на принципе общедоступности. На первом этапе приемной кампании школы принимают заявления от родителей детей, проживающих на закреплённых за школами территориях, а также от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право. На втором этапе школы принимают заявления на свободные места, родители могут выбрать для ребенка любую школу города. В теории.
«Нашим приоритетом, — подчеркивают в департаменте образования, — остается создание условий для обучения ребенка рядом с домом. На сегодняшний день мы строим систему, которая позволит дать достойное начальное образование всем, кто учится в 1–4 классе, в любой школе города. После окончания начальной школы у семей есть возможность выбрать обучение по углубленным программам в соответствии со способностями и интересами ребенка. Для этого в городе реализуется проект «Я выбираю школу».
Пока руководители элитных гимназий ловят фиктивно прописанных детей, остальные школы решают задачи повышения качества образования. Какой сейчас уровень у пермского образования? Согласно рейтингу Рособрнадзора Пермский край вошел в десятку регионов-лидеров по качеству школьного образования в России. Почти каждый третий выпускник по сумме трех экзаменов набирает больше 225 баллов.
Пермское образование, по данным минобра, ориентировано на запросы семей: реализуются программы углубленного изучения по математике, физике, информатике, иностранным языкам, естественнонаучным и гуманитарным предметам. На уровне среднего общего образования реализуются индивидуальные учебные планы, ориентированные на образовательный маршрут ученика.
С 1 октября стартовал проект «Сетевые образовательные кластеры» — для помощи школьникам в подготовке к ЕГЭ по месту жительства. По данным департамента образования администрации Перми, суть проекта в том, что несколько школ в микрорайоне объединятся для предоставления углубленного образования для школьников старших классов. Например, в одной школе — сильное преподавание математики, в другой — английского языка. Ребята, которым нужно повысить свои знания по отдельным предметам, смогут посещать дополнительные занятия в другой школе.
С 1 октября в тестовом режиме проект сетевых кластеров в четырёх районах Перми: Индустриальный (лицей №8, лицей №3, школа №136, школа №108), Свердловский (школа №93, гимназия №33, школа №42), Дзержинский (Дуплекс, Приоритет, школа №32), Мотовилихинский (школа дизайна «Точка», школа №50).
Говорят, отличников и стобальников больше стало из-за ковида. Но в министерстве образования с этим не согласны. Вроде как, ожидаемо выше показатели.
В 2020/2021 учебном году средние тестовые баллы по предметам в регионе выше всероссийских показателей. Например, средний балл по профильной математике в крае выше среднего по России почти на семь баллов, по географии — на девять баллов, по химии — на пять баллов. Если говорить о стобалльниках, таких 113 человек, среди них три мульти-стобалльника.
Выросло количество высокобалльных работ (от 81–100 б) — 7,5 тыс. в этом году, а в прошлом году было 6,3 тыс. Ощущение, что все устали от споров про ЕГЭ. Но «натаскать» на тесты сейчас невозможно, поскольку это не тест с готовыми ответами. Учителя говорят, это уже миф из очень далекого прошлого. Сейчас на экзаменах вопросы с открытыми ответами, где ребенок должен высказывать свое мнение и показывать свои знания в свободной форме.
По мнению министра образования края, обучение возможно только очное. Большинство родителей, вымотанных дистантом во время самоизоляции, с ней согласны.
По мнению начальника департамента образования Перми Анны Деменевой, благодаря дистанту, отрасль сделала большой рывок в освоении и эффективном использовании цифровой среды. Но далеко не всем школам это удалось. По словам родителей, в некоторых учреждениях за всё время самоизоляции не было ни одного онлайн-урока, максимум, что смогли учителя — это присылать задания в вайбер.
Интернет-технологии внедряются в школах со скрипом. В отдаленных территориях сохраняются проблемы с интернет-связью.
В ведомствах нет информации, сколько выпускников поступили в вузы других городов, сколько остались в Пермском крае. У родителей и детей есть уверенность, что из Перми «утекают мозги», то есть лучшие ученики поступают в столичные вузы и уезжают. И их ничего не держит здесь. Высшее образование, которое можно получить в регионе, их не прельщает. В вузах закрываются направления, где-то недобор, где-то увеличение платных мест при сокращении бюджетных. Что это? Кризис высшего образования? Почему прикамские школьники хотят уехать поступать в вузы в других городах?
Минобразования Пермского края считает, что серьезных проблем нет. По итогам приемной кампании 2020 года все места на очные формы обучения заняты. Возможно, есть недобор на заочные программы, особенно магистратуру. Но это лишь потому, что студенты, уже выпускники, могут устроиться на работу и начать зарабатывать деньги с дипломом бакалавра/специалиста.
В вузы из списка ТОП-100, куда входит и пермский ПНИПУ, поступили примерно 2,5 тыс. выпускников из Перми, из них 2,2 тыс. — в «политех», остальные в Екатеринбург (УРФУ), Москву (ВШЭ) и Казань.
Краевой образовательный межвузовский проект «Открытый университет» призван помочь школьникам с самоопределением. Ученики 10–11 классов поступают в университет, готовятся к ЕГЭ, занимаются с преподавателями вузов и уже со школы погружаются в атмосферу пермских университетов. Параллельно их знакомят с возможностями пермских предприятий.
В ПГНИУ в этом году открылись 26 новых профилей подготовки в бакалавриате, специалитете и магистратуре. Это медико-биологические науки, психология образования, digital-маркетинг и ещё более 20 новых программ обучения. Впервые в университете 10 новых программ имеют педагогическую направленность.
В то же время в ПНИПУ автодорожный факультет в 2019 году был реорганизован, существующие кафедры были включены в состав трех факультетов ПНИПУ. Произошло это из-за существенного уменьшения количества обучающихся в последние годы. При этом объем бюджетных мест не сократился. Студенты кафедры «Охрана окружающей среды» переведены на факультет химических технологий. Студенты кафедры «Автомобили и технологические машины» на механико-технологический факультет. Те, кто учился на кафедре «Автомобильные дороги и мосты», стали студентами строительного факультета ПНИПУ.
Инноватика оказалась не особо востребованной у абитуриентов и работодателей, от предприятий не было запроса. В 2016 году был последний набор, который пришлось разделить на два факультета, в 2017 набора уже не было из-за невостребованности направления.
В 2020 году 12,2 тыс. школьников окончили 11 класс. На первый курс всех уровней и форм обучения поступило почти 13 тыс. первокурсников, из них более 8 тыс. — на бюджет. В 2021 году на все уровни и формы обучения КЦП (контрольные цифры приемы) составляли 8,9 тыс. мест.
Школьные скандалы в Перми были связаны с обязательным ношением формы и даже цветом волос. Все пермяки запомнили, что исключить ребёнка из школы за отсутствие формы нельзя. В статье 61 закона «Об образовании» закреплён исчерпывающий перечень случаев, когда ребёнка могут исключить из школы: по желанию родителей школьника (либо самого школьника, если он уже совершеннолетний); если ребенок не справляется со школьной программой — и только в случае, если ему уже есть 15 лет; по причинам, не зависящим от обучающегося или родителей (например, ликвидация школы).
Даже если форма принята на уровне устава школы, не допустить ребенка к занятиям администрация образовательного учреждения не вправе.
Отнимать смартфоны не будут, потому что «любой запрет вызывает агрессию». Смартфоны стали частью жизни детей — это факт. «С другой стороны, мы можем предложить детям достойную альтернативу — живое человеческое общение, — рассуждают в департаменте образования Перми. — Сила учителя в его внимательном и добром отношении к ребенку, в его искренней любви к предмету, к образованию, к детям. Нужно разговаривать с детьми на понятном им языке и делать образовательный процесс разнообразнее, интереснее».
Меж тем на запрос, будут ли как-то беседовать с детьми и родителями после трагедии в ПГНИУ, тот же департамент ответил очень скупо, мол, проведут мероприятия по антитеррористической безопасности, ни слова о встречах с психологами, никаких разъяснений в школы о том, как и о чем говорить с родителями и детьми по поводу трагедии в ПГНИУ.
«Еще одно из приоритетных направлений работы департамента образования — это организация родительских сообществ, начиная от внутришкольных, заканчивая городскими. Мы хотим сделать родителей нашими партнерами в развитии образования, улучшения условий в каждой конкретней школе», — уверяют в департаменте образования. Но родители категорически не согласны, они отгорожены от школы не только заборами, за которые им нельзя заходить, но и недостатком информации о том, что происходит в школе, невовлеченностью в школьную жизнь. Из-за этого случаются конфликты, родители обвиняют учителей, учителя родителей, доходит до судебных разбирательств.
Закрытость системы образования в Перми пестовалась годами — пока отраслью руководила бывший начальник департамента Людмила Гаджиева. При ней стало общей практикой то, что учителя и директора образовательных учреждений не могут общаться с журналистами напрямую, не могут высказать своё мнение. При ней руководителей учреждений, заслуженных учителей стало принято увольнять без объяснения причин. При ней система, которая должна быть самой открытой и дружелюбной, стала замкнутой и враждебной. Об этом общественники, гражданские активисты говорили и тогда, и говорят о последствиях сейчас.
Как упорядочить отношения школа-родитель? Почему в треугольнике родитель-школа-учитель последний всегда пострадавший? Как это решать?
«Мы хотим, чтобы родители понимали: у нас одна общая цель — дать детям качественное образование, сделать его доступным для всех. Безусловно, есть моменты, которые нуждаются в доработке, но мы всегда открыты для диалога, готовы признавать ошибки и работать над ними», — отвечают в департаменте образования.
Конфликтные ситуации случаются, в департаменте этого не отрицают. Когда такие случаи не находят решения в школьных стенах, подключаются специалисты департамента образования и проводят проверки. Их цель — в идеале — не наказать виноватых, а урегулировать конфликт, сделать так, чтобы образовательный процесс был комфортным для всех его участников.
Дефицит учителей в школах — проблема общероссийского масштаба.
Укомплектованность учреждений Перми педагогическими работниками составляет 98%, в крае эта цифра меньше. Там работает проект «мобильный учитель», про него не раз говорила министр образования. В образовательных учреждениях ждут воспитателей детских садов, учителей английского языка, математики, физики, русского языка и литературы, начальных классов.
В ПГГПУ в этом году открыли 100 мест для целевого обучения педагогов за счет федерального бюджета. Через четыре года студентов обещают трудоустроить в школы Перми.
По данным департамента образования, новые вызовы, с которыми сталкивается система образования, инновационные проекты, которые сегодня реализуются, требования, которые предъявляются к качеству образования выпускников, — всё это требует пересмотра и перестройки системы профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников. С этой целью разрабатывается муниципальная модель непрерывного повышения квалификации педагогических работников.
Все школы Перми работают в единой электронной образовательной системе «ЭПОС. ШКОЛА», которая обеспечивает автоматизацию выполнения большинства организационных, методических, педагогических задач.
Средняя заработная плата по итогам 2020 финансового года (по данным департамента образования) в Перми составляет по школам — 40669 рублей, дошкольным учреждениям — 37137 рублей, учреждениям дополнительного образования — 37781 рублей. По сравнению с предыдущим финансовым годом зарплата выросла в общем образовании на 12%, в дошкольном образовании на 10%, в дополнительном образовании на 11%.
Также в образовательных учреждениях действует система выплат за дополнительную работу, выполняемую за пределами основных должностных обязанностей (в том числе за выполнение функций классного руководства), и стимулирующих выплат, размер которых зависит от результатов достижения показателей эффективности деятельности работника.
После первого «колумбайна», случившегося в Перми, в школе №127, в краевом центре, в городах и селах края школы огородили заборами с калитками, детям раздали электронные ключи, где-то увеличили количество камер видеонаблюдения, усилили охрану. Но это не уберегло учителя в Березниках.
Все нападения в образовательных учреждениях (после 127 школы) показали, что менять надо не только систему охраны, что заборы не спасут. Что делать? Что менять? Что делать с психологической службой?
Важны вопросы не только внешней, но и внутренней, психологической безопасности школы для детей, учителей и родителей. В 2021 году появился проект по созданию доброжелательной психологической среды в школах с использованием примирительных процедур.
В департаменте образования надеются, что школы смогут разработать модели предупреждения и разрешения конфликтов, новые компетенции миротворчества приобретут не только школьные психологи, но и педагоги, руководители школ. В каждой школе складывается особая ситуация, поэтому к каждому коллективу подход будет индивидуальным. «Задача проекта — создать в школе доброжелательную, доверительную среду, в которой каждый ребёнок будет чувствовать себя защищённым», — заверили в министерстве образования.
Почему-то в министерстве образования Пермского края и в департаменте образования Перми считают, что в Перми много бесплатных кружков и секций. Мол, они есть в школах, учреждениях дополнительного образования, спортивных центрах. На самом деле, начиная с детских садов родителям приходится платить за дополнительное образование ребенка: за бассейн и шахматы, за занятия с логопедами и психологами, за танцы и даже кружки «Рисуем, лепим, складываем». Дорого всё: и дополнительное образование, и спорт. В школах бесплатных занятий (особенно интересных детям) крайне мало, а робототехника, ушу, баскетбол и «олимпиадная математика» — конечно же, стоят отдельных денег.
Шить, лепить или рисовать — возможно всё, выбор огромен, но всё это не бесплатно. Родители пишут об этом постоянно в социальных сетях.
Летние «площадки» не так дороги, где-то даже бесплатны, но займут ребенка на несколько часов в день и только в первый месяц после школы. Дальше — летний лагерь, путевка в который стоит от 34 тыс. рублей. В 2021 году родителям повезло — им вернули кешбэк, плюс можно было вернуть компенсации за путевки. В следующем году выборов не будет, повторят ли историю с кешбэком, пока непонятно.