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Школы

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Октябрь
Из туалетов пермских школ обещали убрать камеры
23 октября, 09:26
В пермской гимназии на ребенка упал физкультурный мат
22 октября, 08:11
В школах Перми установили камеры в туалетах
22 октября, 06:35
В Перми учеников десяти школ кормят с нарушениями
15 октября, 07:57
В Чусовском округе Прикамья девочка три километра шла пешком до школьного автобуса
2 октября, 09:49
Август
На «Технопроме 2024» обсудили программу научно-технического развития Прикамья
30 августа, 09:37
В Прикамье в прямом эфире пройдет краевое родительское собрание
28 августа, 09:03
Пермская школа №146 вошла в рейтинг лучших российских школ
22 августа, 08:40
Участник СВО стал директором школы в Закамске
20 августа, 09:45
Участник СВО и экс-депутат станет директором пермской школы
2 августа, 11:49
В пермские школы зачислили более 13 тысяч первоклассников. Места еще есть
2 августа, 11:10
Июль
Средняя зарплата учителей в Пермском крае превысила 48 тысяч рублей
30 июля, 09:24
На организацию перевозок из двух пермских школ потратят 18,3 миллиона рублей
29 июля, 05:29
Видео. Жители деревни показали, по какой дороге 25 км будут ездить дети из закрытой школы
15 июля, 15:20
Минобр Пермского края: в санаторной школе держат детей без медпоказаний
10 июля, 10:54
Видео. «Умрет деревня!» В Прикамье закрывают общеобразовательную школу
10 июля, 07:19
В Перми детям массово отказывают в приеме в школы по прописке. Что происходит?
8 июля, 07:38
Июнь
Минобразования Пермского края буквально выживает ресурсные классы для детей с ОВЗ
18 июня, 10:51
Май
В канун последних звонков «заминировали» несколько школ Прикамья
24 мая, 12:06
В пермских школах сегодня пройдут учения по антитеррористической защищенности
20 мая, 05:10

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