Сотни пермяков подали второй коллективный иск об отмене обязательной вакцинации от COVID-19

Posted 20 ноября 2021, 09:41
Published 20 ноября 2021, 09:41
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
Второй коллективный иск к главному санитарному врачу Пермского края Виталию Костареву будет рассматриваться в декабре, сообщил Properm.ru один из истцов Станислав. Если в первом иске под требованиями отменить постановление Костарева о принудительной вакцинации подписывались 142 человек, то во втором — 210.
Станислав уточнил, что третий коллективный иск к Костареву пока не планируется подавать, но они думают подать в суд на власти Пермского края.
Похожие иски подаются и в других регионах. В Екатеринбурге вчера суд отклонил иск местных жителей к губернатору Евгению Куйвашеву. Люди требовали отменить QR-коды.