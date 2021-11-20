Сотни пермяков подали второй коллективный иск об отмене обязательной вакцинации от COVID-19

Второй коллективный иск к главному санитарному врачу Пермского края Виталию Костареву будет рассматриваться в декабре, сообщил Properm.ru один из истцов Станислав. Если в первом иске под требованиями отменить постановление Костарева о принудительной вакцинации подписывались 142 человек, то во втором — 210.