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Posted 20 ноября 2021, 09:41

Published 20 ноября 2021, 09:41

Modified 24 декабря, 18:39

Updated 24 декабря, 18:39

Сотни пермяков подали второй коллективный иск об отмене обязательной вакцинации от COVID-19

20 ноября 2021, 09:41
Под требованиями об отмене постановления главного санитарного врача региона подписались 210 человек.

Второй коллективный иск к главному санитарному врачу Пермского края Виталию Костареву будет рассматриваться в декабре, сообщил Properm.ru один из истцов Станислав. Если в первом иске под требованиями отменить постановление Костарева о принудительной вакцинации подписывались 142 человек, то во втором — 210.

Станислав уточнил, что третий коллективный иск к Костареву пока не планируется подавать, но они думают подать в суд на власти Пермского края.

Похожие иски подаются и в других регионах. В Екатеринбурге вчера суд отклонил иск местных жителей к губернатору Евгению Куйвашеву. Люди требовали отменить QR-коды.

#Общество
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