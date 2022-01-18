В Пермском крае откроют купели, несмотря на «омикрон». Список мест

Posted 18 января 2022, 11:53
Published 18 января 2022, 11:53
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
Пермские власти решили не открывать официальные купели на пермских водоемах из-за ситуации с COVID-19, однако купели будут оборудованы в районах Прикамья. Только три места для крещенских купаний будут созданы на водоемах, остальные — на территории объектов РПЦ.
Во всех местах будут дежурить представители администраций муниципальных образований, спасатели, медработники, сотрудники МЧС России и МВД.
|Адрес
|Водоем
|город Очер, улица Ленина, 29
|пруд
|город Оса
|река Осинка
|поселок Кордон
|река Коса
|город Пермь, храм в честь Казанской иконы Божьей матери, улица Пристанционная, 38
|закрытая купель
|Губаха, проспект Октябрьский, 17, храм иконы Божьей Матери всех скорбящих «Радость»
|святой источник, район Уральского химико-технологического колледжа
|село Ключи, улица Зодина, 160а, Храм Воскресения Христова
|святой источник, закрытая купель, родник
|село Брехово, улица Школьная, 4, Храм святителя Николая Великорецкого
|святой источник, закрытая купель, родник
|1,5 км от села Редикор
|Свято-Никольский родник
|село Бигичи
|родник Ильи Пророка
|село Покча
|родник в северной части села
|город Чердынь, улица Мамина-Сибиряка, 17
|Иоанно-Богословский монастырь
|деревня Белая Гора, улица Монастырская, 1,
|закрытая купель
|деревня Успенка, набережная
|Храм Успения Пресвятой
|Никифировское сельское поселение, село Красная Горка
|Казанская Свято-Трифонова женская пустынь
В случае происшествий стоит звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112. Ранее в администрации Перми обращились к Пермской Епархии РПЦ с рекомендацией исключить скопление людей.