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Posted 18 января 2022, 11:53

Published 18 января 2022, 11:53

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

В Пермском крае откроют купели, несмотря на «омикрон». Список мест

В Пермском крае откроют купели, несмотря на «омикрон». Список мест

18 января 2022, 11:53
Фото: 1MI.
Купели, в основном, будут открыты в муниципалитетах Прикамья, но не в краевой столице.

Пермские власти решили не открывать официальные купели на пермских водоемах из-за ситуации с COVID-19, однако купели будут оборудованы в районах Прикамья. Только три места для крещенских купаний будут созданы на водоемах, остальные — на территории объектов РПЦ.

Во всех местах будут дежурить представители администраций муниципальных образований, спасатели, медработники, сотрудники МЧС России и МВД.

Адрес Водоем
город Очер, улица Ленина, 29 пруд
город Оса река Осинка
поселок Кордон река Коса
город Пермь, храм в честь Казанской иконы Божьей матери, улица Пристанционная, 38 закрытая купель
Губаха, проспект Октябрьский, 17, храм иконы Божьей Матери всех скорбящих «Радость» святой источник, район Уральского химико-технологического колледжа
село Ключи, улица Зодина, 160а, Храм Воскресения Христова святой источник, закрытая купель, родник
село Брехово, улица Школьная, 4, Храм святителя Николая Великорецкого святой источник, закрытая купель, родник
1,5 км от села Редикор Свято-Никольский родник
село Бигичи родник Ильи Пророка
село Покча родник в северной части села
город Чердынь, улица Мамина-Сибиряка, 17 Иоанно-Богословский монастырь
деревня Белая Гора, улица Монастырская, 1, закрытая купель
деревня Успенка, набережная Храм Успения Пресвятой
Никифировское сельское поселение, село Красная Горка Казанская Свято-Трифонова женская пустынь

В случае происшествий стоит звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112. Ранее в администрации Перми обращились к Пермской Епархии РПЦ с рекомендацией исключить скопление людей.

#Общество
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