Мешают творчеству или защищают? Пермские театры о запрете ЛГБТ*-пропаганды

«Никаких изменений в репертуаре и работе театра не было и быть не могло. И в целом, принятие закона мы горячо приветствуем! Потому что в связи с всеобщим увлечением постмодернизмом, театр заполонила модная, западная „голубая“ культура! Мы много ездим по фестивалям, и иногда просто приходим в отчаяние. Постмодернизм заполонил все и вся! И классических исконно русских постановок практически не осталось совсем!», — заявили в театре.