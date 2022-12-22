Мешают творчеству или защищают? Пермские театры о запрете ЛГБТ*-пропаганды

Posted 22 декабря 2022,, 03:00
Published 22 декабря 2022,, 03:00
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Президент Владимир Путин подписал 5 декабря закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Если раньше запрет касался запрета распространять пропаганду среди детей, то сейчас ее нельзя доносить и до взрослых. При нарушении закона физлица ожидают штрафы в сотни тысяч рублей, юрлиц — до 5 млн рублей. Вместе с этим запрещено пропагандировать смену пола и педофилию. Закон уже вступил в силу.
В краевом Минкульте пояснили Properm.ru, что не давали никаких рекомендаций театрам в связи с новым законом, сами учреждения с консультациями не обращались. При этом у театров должны быть юристы, которые следят за изменением законов.
Театры Пермского края по-разному отреагировали на принятие закона: от одобрения до осуждения.
Художественный руководитель Березниковского драматического театра Петр Незлученко пояснил Properm.ru, что на фоне законопроекта к ним не приходили с проверками: «Вряд ли стоит ожидать каких-то массовых проверок, обычно их назначают, когда поступает донос от какого-нибудь возмущённого зрителя. Так, во всяком случае, всегда решались вопросы „нецензурной лексики“ и „оскорбления чувств верующих“», — отметил худрук.
При этом Незлученко добавил, что в текущем репертуаре театра нет ничего, чтобы могло бы попасть под закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, поэтому никаких отмен спектаклей не было: «Принятие подобных законов так или иначе влияет на работу всех театров в принципе, так как они мешают осуществлению человеческих прав, а именно — право на свободу творчества», — подытожил Петр Незлученко.
В театре не проводилось внутренних или внешних проверок, потому что «эта тема» театру чужда: «В нашем репертуаре никогда не было таких спектаклей, мы играем только в традициях русского психологического театра», — сообщили в пресс-службе театра Properm.ru. При этом в учреждении выступают за принятие закона.
«Никаких изменений в репертуаре и работе театра не было и быть не могло. И в целом, принятие закона мы горячо приветствуем! Потому что в связи с всеобщим увлечением постмодернизмом, театр заполонила модная, западная „голубая“ культура! Мы много ездим по фестивалям, и иногда просто приходим в отчаяние. Постмодернизм заполонил все и вся! И классических исконно русских постановок практически не осталось совсем!», — заявили в театре.
В ТЮЗе рассказали, что принятие закона не должно повлиять на работу театра, так как все спектакли на первичном этапе утверждения материала проходят процедуру согласования художественной коллегией театра. Творческие планы будущих постановок также направляются в департамент культуры администрации Перми.
«Магистральная линия театра в выборе драматургии основана в первую очередь на работе с классическими текстами и авторами входящими в общепризнанный „пантеон“ русской и мировой литературы», — заявил заместитель директора по развитию театра и продажам Алексей Лукашов.
Ранее ТЮЗ сталкивался с нападками пермячки, которой не понравился стекпакль «Гуд бай, Берлин!» (12+). Одной из претензий зрительницы было наличие якобы пропаганды гомосексуализма. В итоге театр убрал спектакль из репертуара.
Похожая претензия появилась 20 декабря еще у одной пермячки, ей не понравился генерал в юбке в спектакле «Золушка» (6+): «Эти образы ложатся напрямую в головушки деток… Военный в юбке… самый главный в королевстве военный! Кстати, дети это тоже сразу заметили. Для меня такое категорически не приемлемо, хотя работники утверждают, что спектакль прошёл цензуру. В таком случае становится ещё более грустно», — написала женщина.
В ТЮЗе в ответ на это вспомнили о Конституции и запрете цензуры.
* Движение признано экстремистским в России.
Никаких изменений в репертуаре и работе театре не было. При этом в учреждении уверены, что закон не повлияет и в будущем, так как спектакли театра не содержат никаких пропагандистских фрагментов и мотивов.
В спектакле «Вертинский» (16+) можно встретить несколько сцен переодевания актера Альберта Макарова в женские наряды. Подобные моменты не являются чем-то необычным в театральной сфере. Вероятно, сам этот факт не может считаться пропагандой. Однако подробных разъяснений закона сейчас нет.
При этом в старых постановках театра можно было увидеть сцену с танцем двух мужчин в спектакле «Любовь во множественном числе» (18+). В постановке было представлено многообразие любви между различными людьми. В один из моментов можно было увидеть сцену поцелуя между мужчинами.
В Коми-Пермяцком национальном драматическом театре сообщили, что никаких проверок или изменений не было. В Пермском театре оперы и балета заявили, что не могут никак прокомментировать принятие закона.
Информация о серьезных изменениях пока поступила уже из нескольких сфер. При этом сейчас не до конца понятно, что сейчас считается ЛГБТ-пропагандой, а что лишь информацией о людях с нетрадиционной ориентацией.
На фоне закона магазины и маркетплейсы начали снимать с продажи книги, где можно найти ЛГБТ-пропаганду. При этом снимают с продажи преимущественно книги современных писателей. Ту же «Лолиту» (18+) Владимира Набокова не трогают, хотя в книге идет речь о мужчине, испытывающем страсть к несовершеннолетним девочкам.
Из русских версий зарубежных сериалов начали вырезать моменты с упоминанием ЛГБТ. На сервисе «Амедиатека» пропало упоминание слова «гей» в седьмой серии сериала «Белый лотос» (18+). Кроме того, были вырезаны два диалога про однополый секс, пропали кадры с голыми мужскими ягодицами.