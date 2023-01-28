В Перми будут судить любителя позвонить в полицию

Согласно обвинительному заключению, в декабре 2021 года мужчина был не трезв и решил развлечься. Он сделал несколько звонков со своего мобильного телефона на номер «112» на пульт оператора службы «02» дежурной части Управления МВД России по Перми и из хулиганских побуждений сообщил о готовящемся взрыве, а именно в помещении торгового центра, неводалеку от которого находился.