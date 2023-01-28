В Перми будут судить любителя позвонить в полицию

Posted 28 января 2023, 05:04
Published 28 января 2023, 05:04
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
Дзержинский районный суд 1 февраля начнет рассматривать уголовное дело о лжеминировании торговых центров в Перми. В заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве подозревают пермяка, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 УК РФ.
Согласно обвинительному заключению, в декабре 2021 года мужчина был не трезв и решил развлечься. Он сделал несколько звонков со своего мобильного телефона на номер «112» на пульт оператора службы «02» дежурной части Управления МВД России по Перми и из хулиганских побуждений сообщил о готовящемся взрыве, а именно в помещении торгового центра, неводалеку от которого находился.
При этом обвиняемому было достоверно известно, что какого-либо взрывного устройства в помещении торгового центра заложено не было и акт терроризма не готовился. После полученных сообщений на место происшествия выехали правоохранительные органы с целью обнаружения и предотвращения взрыва в торговом центре, однако взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были.