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Posted 28 января 2023, 05:04

Published 28 января 2023, 05:04

Modified 24 декабря, 18:36

Updated 24 декабря, 18:36

В Перми будут судить любителя позвонить в полицию

В Перми будут судить любителя позвонить в полицию

28 января 2023, 05:04
Фото: 1MI.
Мужчина выпил и начал обрывать номера дежурной части с сообщением о ложном взрыве.

Дзержинский районный суд 1 февраля начнет рассматривать уголовное дело о лжеминировании торговых центров в Перми. В заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве подозревают пермяка, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст.207 УК РФ.

Согласно обвинительному заключению, в декабре 2021 года мужчина был не трезв и решил развлечься. Он сделал несколько звонков со своего мобильного телефона на номер «112» на пульт оператора службы «02» дежурной части Управления МВД России по Перми и из хулиганских побуждений сообщил о готовящемся взрыве, а именно в помещении торгового центра, неводалеку от которого находился.

При этом обвиняемому было достоверно известно, что какого-либо взрывного устройства в помещении торгового центра заложено не было и акт терроризма не готовился. После полученных сообщений на место происшествия выехали правоохранительные органы с целью обнаружения и предотвращения взрыва в торговом центре, однако взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были.

#Общество
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