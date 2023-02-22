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Posted 22 февраля 2023, 07:47

Published 22 февраля 2023, 07:47

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

Пермяки утром слышали по радио предупреждение о ракетном ударе. Что происходит?

Пермяки утром слышали по радио предупреждение о ракетном ударе. Что происходит?

22 февраля 2023, 07:47
Фото: Properm.ru.
В МЧС говорят, что информация об угрозе не соответствует действительности.

Утром 22 февраля в нескольких регионах России, в том числе и в Пермском крае, прозвучали тревожные сообщения по радио: «Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие. Угроза ракетного удара». Объявления также были в Белгороде, Уфе, Пензе, Казани, Оренбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде.

В МЧС России по Пермскому краю рассказали, что сообщения об угрозе ракетных ударов слышали в Кунгурском, Чайковском и Лысьвенском округах. Сейчас проводится проверка.

Ранее в федеральном МЧС заявляли, что серверы радиостанций взломали, именно поэтому была запущена информация о взрывах. Однако россиянам ничего не угрожает.

#Видео#Спецпроекты#Общество
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