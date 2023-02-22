Пермяки утром слышали по радио предупреждение о ракетном ударе. Что происходит?

Утром 22 февраля в нескольких регионах России, в том числе и в Пермском крае, прозвучали тревожные сообщения по радио: «Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие. Угроза ракетного удара». Объявления также были в Белгороде, Уфе, Пензе, Казани, Оренбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде.