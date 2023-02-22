Пермяки утром слышали по радио предупреждение о ракетном ударе. Что происходит?

Posted 22 февраля 2023, 07:47
Published 22 февраля 2023, 07:47
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Утром 22 февраля в нескольких регионах России, в том числе и в Пермском крае, прозвучали тревожные сообщения по радио: «Объявляется воздушная тревога! Всем немедленно проследовать в укрытие. Угроза ракетного удара». Объявления также были в Белгороде, Уфе, Пензе, Казани, Оренбурге, Воронеже, Нижнем Новгороде.
В МЧС России по Пермскому краю рассказали, что сообщения об угрозе ракетных ударов слышали в Кунгурском, Чайковском и Лысьвенском округах. Сейчас проводится проверка.
Ранее в федеральном МЧС заявляли, что серверы радиостанций взломали, именно поэтому была запущена информация о взрывах. Однако россиянам ничего не угрожает.