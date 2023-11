Пермская хоккейная команда «Молот» одержала 11 побед подряд

Один из последних матчей был матч «Динамо-Алтай». Шестая шайба залетела в алтайские ворота за 45 секунд до сирены, отличился Денис Дюрягин. Итоговый счет 6:2, и это 11 победа «Молота» подряд и вторая игра, на которую приходят почти полные трибуны болельщиков. Кроме того, на матче с барнаульским клубом был установлен новый рекорд сезона по посещаемости в Лиге:

5479 зрителей — «Молот» vs. «Динамо-Алтай»;

5317 зрителей «Молот» vs. «Омские Крылья»;

4810 зрителей «Югра» vs. АКМ.



— Хорошо, что довели матч до победы. Поздравляем всех пермских болельщиков! Сегодня волны были — просто девятый вал! Мы играем для зрителей и сами получаем удовольствие. Набрали нормальный ход, не надо сбавлять. Потому что это достигается очень тяжело и физически, и психологически. Есть и перелеты ночные и всякие. Очень тяжело эти серии даются, и они на крови, так скажем. А потерять, закончить ее можно, просто чуть расслабившись или пожалев себя, — прокомментировал главный тренер «Молота» Павел Зубов.