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Posted 6 ноября, 05:22

Published 6 ноября, 05:22

Modified 6 ноября, 05:31

Updated 6 ноября, 05:31

Пермская хоккейная команда «Молот» одержала 11 побед подряд

Пермская хоккейная команда «Молот» одержала 11 побед подряд

6 ноября 2023, 05:22
Фото: ЦСП Пермского края
«Молот», одержав 11 победу подряд, установил рекорд Лиги по посещаемости в этом сезоне. Сообщает Центр спортивной подготовки Пермского края.

Один из последних матчей был матч «Динамо-Алтай». Шестая шайба залетела в алтайские ворота за 45 секунд до сирены, отличился Денис Дюрягин. Итоговый счет 6:2, и это 11 победа «Молота» подряд и вторая игра, на которую приходят почти полные трибуны болельщиков. Кроме того, на матче с барнаульским клубом был установлен новый рекорд сезона по посещаемости в Лиге:
5479 зрителей — «Молот» vs. «Динамо-Алтай»;
5317 зрителей «Молот» vs. «Омские Крылья»;
4810 зрителей «Югра» vs. АКМ.

— Хорошо, что довели матч до победы. Поздравляем всех пермских болельщиков! Сегодня волны были — просто девятый вал! Мы играем для зрителей и сами получаем удовольствие. Набрали нормальный ход, не надо сбавлять. Потому что это достигается очень тяжело и физически, и психологически. Есть и перелеты ночные и всякие. Очень тяжело эти серии даются, и они на крови, так скажем. А потерять, закончить ее можно, просто чуть расслабившись или пожалев себя, — прокомментировал главный тренер «Молота» Павел Зубов.

Следующий матч «Молот» проведет завтра, 7 ноября, против новокузнецкого «Металлурга».

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