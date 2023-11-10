Царская водка и дьявольская руда. ТОП-5 необычных названий химических соединений

Начальная буква в наименованиях товарных бензинов идет из разных языков: «К» — из немецкого, «Г» — из французского. Название обуви «калоши» происходит от слова «калашировать» — обрабатывать материал для придания ему мягкости и гибкости. Однако ученые Пермского политехнического университета (ПНИПУ) доподлинно не знают, как название обуви может быть связано с бензином. Предположительно, есть место аналогии: как в калошах можно пройти в любую грязь, так и этот бензин проникает в любые материалы, являясь растворителем.