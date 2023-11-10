Царская водка и дьявольская руда. ТОП-5 необычных названий химических соединений

Posted 10 ноября, 06:27
Published 10 ноября, 06:27
Modified 10 ноября, 06:29
Updated 10 ноября, 06:29
Начальная буква в наименованиях товарных бензинов идет из разных языков: «К» — из немецкого, «Г» — из французского. Название обуви «калоши» происходит от слова «калашировать» — обрабатывать материал для придания ему мягкости и гибкости. Однако ученые Пермского политехнического университета (ПНИПУ) доподлинно не знают, как название обуви может быть связано с бензином. Предположительно, есть место аналогии: как в калошах можно пройти в любую грязь, так и этот бензин проникает в любые материалы, являясь растворителем.
Бензин «калоша» не используется для заправки автомобилей, так как он приведет к поломке мотора и повреждению соединений из пластика и резины. Бензин класса «калоша» используется как обезжириватель, очиститель коррозии в ювелирном деле, топливо для горелок. Также с его помощью изготавливают клей, трубы и ремни.
Смесь концентрированных азотной и соляной кислот называется «царская водка», но не имеет ничего общего с алкогольным напитком. В русском языке примерно до 14 века слово «водка» использовалось как уменьшительное от слова «вода». А вторая часть названия говорит о способности смеси кислот растворять «царя металлов» — золото.
В «царской водке» также растворяются платина, никель и палладий. Стойкими к воздействию соединения остаются хром и титан. Это свойство используется для пробирного анализа драгоценных металлов и их очистки от различных примесей. Раствор «царской водки» применяется для очистки стеклянной лабораторной посуды от остатков органических соединений. Он смертельно опасен для человека — употребление раствора в пищу приведет к химическому ожогу ротовой полости, пищевода, желудка и кишечника.
В ноябре 1937 года на пяти башнях Кремля — Никольской, Спасской, Водовзводной, Боровицкой и Троицкой — установили звезды из стекла цвета «Рубинового золота» или «Золотого рубина». Цвет назван так из-за красного оттенка, полученного в результате окрашивания прозрачного стекла золотом.
Золото измельчается до состояния коллоидных частиц — песчинок, отличающихся по составу от среды, в которую их помещают, а затем добавляют в стекло. Когда на стекло попадает свет, от него отражаются электромагнитные волны красного цвета, которые и видит человек. Чем больше размер частиц, тем насыщеннее цвет стекла.
Сейчас вместо золота для окрашивания стекла используют медь и селен (цвета «Медный рубин» и «Селеновый рубин» соответственно). Окрашенные стекла применяют в производстве украшений, при строительстве домов и изменении интерьера помещений. Цветные стекла используют как светофильтры в оптических приборах для изменения спектрального состава света, попадающего на светочувствительный материал.
Более 500 лет назад немецкие металлурги обнаружили, что при плавлении олова образуется пенистый шлак. Оказалось, что причиной стала примесь вольфрамита. Впоследствии химический элемент назвали вольфрамом — от немецких слов Wolf — « волк» и Rahm — « сливки» или «пена».
В природе вольфрам встречается в сложных соединениях, образованных оксидом вольфрама с попутными металлами — оловом, молибденом, медью и железом. Вольфрам используют при производстве нити накала в лампах, электродов для сварки, а также в электровакуумной технике — рентгеновских трубках для рентгеноскопии и компьютерной томографии.
Так назвали руду, из которой не получалось выделить медный сплав (от немецкого Kupfernickel. Ученые смогли выделить из нее металл никель только в 1751 году. Кроме того, «никкел» — это ругательство на языке шахтеров, образованное от Nicolaus, что означало «озорной маленький дух», «обманчивый бездельник».
Сейчас на основе никеля производят суперсплавы. Из них изготавливают лопатки и другие детали авиационных газотурбинных двигателей, также применяют их для покрытия космических кораблей, в автомных реакторах и подводных лодках. Но никель является сильным аллергеном, сообщают ученые. Организм человека реагирует не на сам металл, а на его соль, образующуюся в процессе коррозии металла при длительном контакте с человеком.