В Банке России предупредили пермяков о новом способе обмана от телефонных мошенников

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Телефонные мошенники в последние месяцы стали использовать новую схему обмана пермяков. Поводом для спекуляции стало обновление банкноты номиналом 5 тыс. рублей, предупреждают в пресс-службе пермского отделения Уральского главного управления Банка России.
Аферисты звонят жителям региона и сообщают, что нужно проверить подлинность наличных денег, в том числе и банкнот номиналом 5 тыс. рублей. Для этого неизвестные предлагают человеку установить на мобильный телефон приложение «Банкноты Банка России». Затем они отправляют пермякам ссылку на фальшивое приложение, визуально похожее на официальное. После установки фейкового приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону человека и похищают деньги со всех банковских счетов через приложения кредитных организаций.
В пермском отделении Банка России обращают внимание, что приложение «Банкноты Банка России» действительно есть, однако оно содержит информацию о том, как должны выглядеть подлинные денежные знаки. В функционале программы нет опции определения подлинности купюр.
Но и это еще не все: мошенники представляются работниками социальных служб и ходят по квартирам. Они убеждают жильцов, что нужно обменять старые банкноты номиналом 5 тыс. рублей на новые. Под этим предлогом аферисты оставляют доверчивым пермякам фальшивые купюры. Чаще всего на удочку мошенников попадаются пожилые люди. Бывают и случаи квартирных краж под предлогом обмена денег.
В Банке России напоминают, что обновленные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей постепенно поступают в оборот. Не стоит обменивать старые купюры на новые, и те, и другие будут находиться в обращении. Они вводятся в оборот недавно — с середины октября текущего года.
Чтобы себя обезопасить, не устанавливайте никакие приложения по просьбе незнакомцев и не переходите по ссылкам, которые они отправляют. Если у вас возникли вопросы, связанные с банковскими операциями, то обращайтесь в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.