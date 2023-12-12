В Банке России предупредили пермяков о новом способе обмана от телефонных мошенников

Но и это еще не все: мошенники представляются работниками социальных служб и ходят по квартирам. Они убеждают жильцов, что нужно обменять старые банкноты номиналом 5 тыс. рублей на новые. Под этим предлогом аферисты оставляют доверчивым пермякам фальшивые купюры. Чаще всего на удочку мошенников попадаются пожилые люди. Бывают и случаи квартирных краж под предлогом обмена денег.