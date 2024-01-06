Как есть сладкое и не толстеть? Рассказывают пермские ученые

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Новый год — время сладких подарков, которые нельзя так просто взять и прекратить есть. Ученые ПНИПУ рассказали, сколько можно употреблять сладостей в день, чтобы не навредить фигуре, и какую угрозу несут конфеты организму, не считая лишнего веса.
Углеводы делятся на простые и сложные. Простые — это, например, глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза и др. Попадая в организм, они быстро расщепляются и отдают энергию, а также повышают уровень сахара в крови, что замедляет метаболизм и способствует появлению лишнего веса.
Сложные углеводы — крахмал, гликоген, инулин, некрахмальные полисахариды (целлюлозу, гемицеллюлозы, пектин). Они усваиваются медленно, и организм при должной физической нагрузке успевает расходовать поступившую энергию.
«Возьмем, к примеру, шоколад, тростниковый сахар, мед, глазированные сырки. Во всех перечисленных сладостях присутствует углерод сахароза — дисахарид, который состоит из остатков двух моносахаридов: α-глюкозы и β-фруктозы. В больших количествах такие сладости вредны. В этом случае фрукты полезнее, потому что в них есть сложные сахара и много полезной клетчатки», — рассказывает старший преподаватель кафедры химический технологий Пермского Политеха Вадим Лядов.
«В сосисках содержится до 20 г сахара, а в мюсли с фруктами — 30-40 г», — отмечает кандидат фармацевтических наук Инна Кылосова. Значительное количество сахара содержится в соусах, кашах быстрого приготовления, колбасе, консервированных овощах, белом нарезном хлебе, макаронах из нетвердых сортов пшеницы. Много простых углеводов есть в капусте — цветной и белокочанной, картофеле, брюкве, репчатом луке и порее, горохе, перце чили, паприке, свекле, томатах черри, моркови, стручковой фасоли, кабачках, баклажанах, щавеле. Меньше всего сахара в тыкве, огурцах, брокколи, шпинате и редисе.
Взрослый человек может потреблять ежедневно не более 25 г сахара — это примерно 5-6 чайных ложек. Причем, стоит учитывать сахар, содержащийся во всех перечисленных продуктах.
По мнению ученых, это скорее психологическая, чем биологическая зависимость. Употребление сладкого вызывает всплеск дофамина — гормона удовольствия. Со временем наш мозг привыкает к выбросу дофамина, что приводит к тяге к сладкому.
Побороть зависимость можно с помощью продуктов, в которых сахар сочетается с дополнительными питательными свойствами. Например, фруктами (типа манго) и ягодами, так как они содержат дополнительно клетчатку и витамины.
Еще один способ — поддержание стабильного уровня сахара в крови. Для этого надо питаться сбалансированной едой, содержащей клетчатку, различные белки и полезные жиры. Это поможет обрести чувство насыщения и предотвратить тягу к сладкому.
Здесь следует быть осторожным. «Зефир и мармелад принесут вред, если употреблять их в больших количествах. Цукаты и фруктовая пастила — более полезны за счет содержания клетчатки, витаминов А и С, фосфора, железа, других микроэлементов. Однако следует обратить внимание на состав пастилы: на первом месте должно стоять, например, яблочное пюре, а не сахар», — рассказывает Инна Кылосова.
Глюкоза и фруктоза проникают в кровь, что увеличивает уровень сахара в ней — это чревато болезнями почек и сердечно-сосудистой системы. За утилизацию глюкозы отвечает гормон инсулин, источником которого является поджелудочная железа. Она получает сигнал выделить гормон, чтобы снизить уровень глюкозы до нормальных значений.
Накопленная глюкоза не высвобождается до тех пор, пока ее количество в крови не снизится, например, между приемами пищи, во время стресса или когда организму необходима дополнительная энергия — во время занятий спортом и напряженной мыслительной работы.
Если поджелудочная железа вырабатывает недостаточное количество инсулина, то развивается диабет I типа — инсулинозависимый. Если выработка гормона в пределах нормы, но организм теряет чувствительность к нему, то возникает диабет II типа — инсулинонезависимый.