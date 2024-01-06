Как есть сладкое и не толстеть? Рассказывают пермские ученые

Здесь следует быть осторожным. «Зефир и мармелад принесут вред, если употреблять их в больших количествах. Цукаты и фруктовая пастила — более полезны за счет содержания клетчатки, витаминов А и С, фосфора, железа, других микроэлементов. Однако следует обратить внимание на состав пастилы: на первом месте должно стоять, например, яблочное пюре, а не сахар», — рассказывает Инна Кылосова.