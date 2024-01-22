Киберпонедельник в билайне: скидки на смартфоны и аксессуары до 50%

Одним из таких выгодных предложений является смартфон Infinix Note 30, который во время акции доступен со скидкой. Смартфон привлекает внимание своей 45-ваттной быстрой зарядкой, которая заряжает устройство до 75% всего за 30 минут. Это делает его удобным вариантом для тех, кто ценит быстроту и продуктивность. А основная камера смартфона на 64 Мп и селфи-камера на 16 Мп позволяют делать качественные снимки в любое время дня и ночи, ведь с режимом «Супер ночь» камеры автоматически подстраиваются под меняющиеся условия освещения.