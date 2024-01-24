Оператор билайн запускает продвинутую защиту от несанкционированной замены SIM-карты

Если у злоумышленника нет доступа к вашей почте, заявка на замену SIM останется в статусе «в ожидании». Тогда для завершения процедуры потребуется дополнительный документ, например водительское удостоверение или СНИЛС, которого у злоумышленника, наверняка, уже не окажется. При этом вы сразу же получите SMS от билайна о попытке замены вашей SIM и сможете своевременно отреагировать на потенциальные мошеннические действия.