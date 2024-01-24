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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Оператор билайн запускает продвинутую защиту от несанкционированной замены SIM-карты

Оператор билайн запускает продвинутую защиту от несанкционированной замены SIM-карты

24 января 2024, 10:48
Фото: пресс-служба билайна
Подключение защиты займет всего 30 секунд.

Мобильный оператор билайн предлагает своим клиентам подключить дополнительную защиту от несанкционированной замены SIM. Это бесплатно. Такая защита поможет избежать риска взлома банковских приложений, соцсетей и мессенджеров.

В случае, если злоумышленники попытаются заменить вашу SIM, например, воспользовавшись поддельными документами, билайн отправит на подтвержденный вами e-mail одноразовый код. Без этого кода заменить карту не получится.

Если у злоумышленника нет доступа к вашей почте, заявка на замену SIM останется в статусе «в ожидании». Тогда для завершения процедуры потребуется дополнительный документ, например водительское удостоверение или СНИЛС, которого у злоумышленника, наверняка, уже не окажется. При этом вы сразу же получите SMS от билайна о попытке замены вашей SIM и сможете своевременно отреагировать на потенциальные мошеннические действия.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу:

— Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с кибермошенничеством. Мы в билайне видим своей миссией искоренить это явление в собственной зоне ответственности — в телекоме. Защита от несанкционированной замены SIM-карты — еще один шаг в работе по обеспечению безопасности наших клиентов. Мы продолжим разрабатывать и внедрять новые сервисы и функции, направленные на повышение вашего комфорта и спокойствия.

Защита от несанкционированной замены SIM уже доступна для всех b2c-клиентов билайна: она активируется в мобильном приложении оператора, в разделе «Услуги» — «Безопасность». Подключение защиты займет всего 30 секунд. Для корпоративных клиентов компании услуга станет доступной в ближайшее время.

Фото: пресс-служба билайна

Учитывая, что пользователи мобильной связи достаточно редко меняют SIM-карту, в среднем раз в 5-7 лет, билайн рекомендует подключить защиту для максимизации своей безопасности, особенно во время поездок за границу или в командировках.

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