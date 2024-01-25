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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

билайн дом: интегрированное решение для эффективного управления недвижимостью

билайн дом: интегрированное решение для эффективного управления недвижимостью

25 января 2024, 12:05
Фото: freepik.com
Платформа билайн дом помогает застройщикам и их клиентам решать ряд важных вопросов.

В условиях активного роста Proptech, билайн выходит на этот рынок с своевременным решением, отвечающим высокому спросу на цифровизацию в сфере управления недвижимостью. Платформа билайн дом позволяет реализовать централизованное управление коммунальными услугами, платежами, сбором показаний счетчиков и обеспечение безопасности жилья.

Подключившись к билайн дому, девелоперы получают доступ к платформе для продвижения своих проектов и онлайн-проведения сделок, а управляющие компании могут использовать сервис для контроля оплаты счетов, управления дебиторской задолженностью и улучшения коммуникации с жильцами.

Ключевые преимущества платформы для партнеров сервиса

Для управляющих компаний:

  • Упрощение работы с платежами — облегчение процесса оплаты счетов и управления дебиторской задолженностью;
  • Эффективная коммуникация с жильцами — инструменты для массовой рассылки уведомлений и общения с жильцами, которые улучшают взаимодействие и повышают лояльность клиентов;
  • Централизованное управление данными — удобный сбор и хранение показаний счетчиков, обеспечивающий точность информации и упрощение процессов учета.

Для девелоперов:

  • Кастомизация мобильного приложения — возможность «перекрасить» приложение под бренд застройщика, чтобы размещать в нем собственные лоты и другую полезную информацию для потенциальных покупателей недвижимости;
  • Продажи — использование инструментов для проведения сделок онлайн, включая бронирование и оплату. Это расширяет рынок продаж и увеличивает конверсию;
  • ШПД как развитие бизнеса — возможность предлагать своим клиентам стабильный домашний интернет, цифровое ТВ, видеонаблюдение и решения для Умного дома, обеспечивая тем самым дополнительные каналы монетизации.

Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу:

— В билайне мы твердо верим в потенциал цифровых решений в сфере Proptech и видим большие перспективы для синергии технологий и процессов управления недвижимостью. Мы призываем застройщиков и управляющие компании присоединиться к платформе билайн дом для совместной работы на благо наших клиентов.

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Фото: ru.freepik.com/free-photo/beautiful-landscape-of-the-city_9931568.htm

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