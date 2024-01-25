билайн дом: интегрированное решение для эффективного управления недвижимостью

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В условиях активного роста Proptech, билайн выходит на этот рынок с своевременным решением, отвечающим высокому спросу на цифровизацию в сфере управления недвижимостью. Платформа билайн дом позволяет реализовать централизованное управление коммунальными услугами, платежами, сбором показаний счетчиков и обеспечение безопасности жилья.
Подключившись к билайн дому, девелоперы получают доступ к платформе для продвижения своих проектов и онлайн-проведения сделок, а управляющие компании могут использовать сервис для контроля оплаты счетов, управления дебиторской задолженностью и улучшения коммуникации с жильцами.
Для управляющих компаний:
Для девелоперов:
Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент билайна по розничному бизнесу:
— В билайне мы твердо верим в потенциал цифровых решений в сфере Proptech и видим большие перспективы для синергии технологий и процессов управления недвижимостью. Мы призываем застройщиков и управляющие компании присоединиться к платформе билайн дом для совместной работы на благо наших клиентов.
Реклама ПАО «ВымпелКом». erid: LatgBzDa8 Подробнее на сайте: www.beeline.ru.
г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301
Фото: ru.freepik.com/free-photo/beautiful-landscape-of-the-city_9931568.htm