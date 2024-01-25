билайн дом: интегрированное решение для эффективного управления недвижимостью

Подключившись к билайн дому, девелоперы получают доступ к платформе для продвижения своих проектов и онлайн-проведения сделок, а управляющие компании могут использовать сервис для контроля оплаты счетов, управления дебиторской задолженностью и улучшения коммуникации с жильцами.