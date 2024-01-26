Оператор билайн интегрирует мультитрекинг Callibri в свою Виртуальную АТС

В результате, когда пользователь звонит по рекламному номеру, сервис «Мультитрекинг» переадресует вызов на основной номер рекламодателя в Виртуальной АТС билайн бизнес, записывает обращение и фиксирует данные о звонке в журнале лидов и мини -CRM (система взаимодействия с клиентами). Информация вносится в отчет, который показывает конверсию, количество обращений и их стоимость в разрезе рекламных источников, кампаний, объявлений и ключевых слов. Анализ рекламных материалов и звонков осуществляется с использованием программного обеспечения при наличии у клиента правовых оснований на соответствующую обработку.