Ученые рассказали, почему нужно отказаться от просмотра телевизора перед сном

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
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Ученые рассказали, как организовать свой сон, чтобы не навредить здоровью. Правильный режим сна — достаточно количество часов отдыха и соблюдение циркадных ритмов, пишут «Новые известия».
Исследователи выяснили, что привычка засыпать перед телевизором или телефоном может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Результаты их работы были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Установлено, что освещение, в том числе свет от экранов гаджетов, вредит работе сердечно-сосудистой системы и увеличивает резистентность к инсулину.
Чтобы улучшить сон с помощью света, старайтесь отложить гаджеты как минимум за час перед сном. Также нужно выключать свет за час-два перед сном.