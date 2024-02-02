properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Ученые рассказали, почему нужно отказаться от просмотра телевизора перед сном

Ученые рассказали, почему нужно отказаться от просмотра телевизора перед сном

2 февраля 2024, 04:55
Фото: 1MI
Обилие искусственного света вредит здоровью.

Ученые рассказали, как организовать свой сон, чтобы не навредить здоровью. Правильный режим сна — достаточно количество часов отдыха и соблюдение циркадных ритмов, пишут «Новые известия».

Исследователи выяснили, что привычка засыпать перед телевизором или телефоном может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Результаты их работы были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Установлено, что освещение, в том числе свет от экранов гаджетов, вредит работе сердечно-сосудистой системы и увеличивает резистентность к инсулину.

Чтобы улучшить сон с помощью света, старайтесь отложить гаджеты как минимум за час перед сном. Также нужно выключать свет за час-два перед сном.

Читайте также:
Ученые пояснили, когда стоит отказаться от кофеУченые рассказали об оптимальной норме потребления кофеПочему люди используют мат и чем это чревато? Поясняют учёные Пермского Политеха
#Здоровье#Общество#Наука
Подпишитесь
Какой погоды ждать пермякам в выходные? Рассказывают синоптики
Сегодня, 02:50
Суд взыскал долги с предпринимателя из Пермского края, оскорбившего мобилизованных
Сегодня, 04:41
Власти Перми отказываются расселять семь аварийных домов в Орджоникидзевском районе
Вчера, 15:37
Дело криминального авторитета рассмотрит судья, приговоривший Тимура Бекмансурова
Вчера, 09:29
Бизнес-омбудсмен рассказал о массовых обманах предпринимателей в Пермском крае
Вчера, 09:46
Находившиеся в украинском плену пермяки вернутся в шесть городов
Вчера, 07:09