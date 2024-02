Ученые рассказали, почему нужно отказаться от просмотра телевизора перед сном

Исследователи выяснили, что привычка засыпать перед телевизором или телефоном может увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Результаты их работы были опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Установлено, что освещение, в том числе свет от экранов гаджетов, вредит работе сердечно-сосудистой системы и увеличивает резистентность к инсулину.