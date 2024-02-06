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«Молот» уступает в овертайме «Норильску»

«Молот» уступает в овертайме «Норильску»

6 февраля 2024, 16:57
Фото: ХК «Норильск»
Поражение лишило «молотобойцев» второго места в турнирной таблице ВХЛ.

ХК «Молот» в первом матче выездной серии проиграл в Норильске одноименному клубу в овертайме. Счет встречи 2:1.

Основное время встречи закончилось со счетом 1:1. Единственную шайбу у «молотобойцев» на 23 минуте поединка забросил Максим Игнатович.

Это поражение лишило «Молот» второго места в турнирной таблице. Пермяков обогнала «Югра» (Ханты-Мансийск).

Следующая встреча серии пройдёт у «Молота» в Красноярске с местным «Соколом» 8 февраля.

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#Спорт#Хоккей#Молот#Вхл
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