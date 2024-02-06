«Молот» уступает в овертайме «Норильску»

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
ХК «Молот» в первом матче выездной серии проиграл в Норильске одноименному клубу в овертайме. Счет встречи 2:1.
Основное время встречи закончилось со счетом 1:1. Единственную шайбу у «молотобойцев» на 23 минуте поединка забросил Максим Игнатович.
Это поражение лишило «Молот» второго места в турнирной таблице. Пермяков обогнала «Югра» (Ханты-Мансийск).
Следующая встреча серии пройдёт у «Молота» в Красноярске с местным «Соколом» 8 февраля.