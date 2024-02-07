Айболит и Белоснежка, аптеки и депутаты. Все самое интересное в арбитраже в январе

И так было бы и дальше, если бы на предприятие с многомиллионными доходами не пришла налоговая проверка. Которая и выяснила, что фактически в фирме «Белоснежка» трудилось более ста клинеров-уборщиков, фактически же предприятие показывало, что в компании работает не более десяти сотрудников. Это давало возможность «сократить издержки» — платить налоги как для предприятия малого и среднего бизнеса и сокращать платежи в соцфонд.