Айболит и Белоснежка, аптеки и депутаты. Все самое интересное в арбитраже в январе

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Повторное рассмотрение в арбитраже иска Юговского комбината молочных продуктов может серьезно затянуться или не состояться из-за рассмотрения в Верховном суде РФ. Речь идет о первом иске ЮКМП о признании незаконным решения проверки ИФНС о доначислении недоимки по НДС с пени и штрафами на 110,9 млн рублей, поданном в сентябре 2022 года.
Кассационную жалобу на решение суда Уральского округа о пересмотре дела в первой инстанции направили налоговая и Россельхознадзор. Уже на первом заседании в январе 2024 года ИФНС попыталась ходатайствовать об отложении дела до рассмотрения в Верховном суде, но суд отклонил это ходатайство.
Сейчас рассмотрение дела приостановлено из-за назначенной экспертизы до 29 марта. Суд из пяти предложенных экспертных организаций определил Вологодскую государственную молочнохозяйственную академию имени Н. В. Верещагина. Этот вуз предложила налоговая. Все эксперты ЮКМП судом были отклонены.
Предприятие с самого начала процесса, еще при первом рассмотрении, настаивала на ее проведении, пытаясь доказать, что спорные сырно-сычужные продукты («сыр» со 100% заменителем молочного жира, сделанный с применением обрата — обезжиренного сухого молока) являются молочными и при их реализации возможно применение льготного коэффициента при начислении НДС в 10%.
Налоговая также ходатайствовала о приобщении к делу ответов с позицией Минсельхоза РФ, Таможенного союза Евразийского экономического союза и Пермской таможни о том, можно ли считать молочной спорную продукцию Юговского комбината. Нам удалось ознакомиться с данными документами. Из письма за подписью первого заместителя главы Минсельхозы РФ Оксаны Лут следует, что «оригинальная» «сырная» продукция ЮКМП («Продукт мягкий Кавказский», «Деревенский» и прочие) не соответствует требованиям Техрегламента Таможенного Союза 033/2012, который и определяет возможность применения льготного НДС. Интересно, что вопреки позиции федерального ведомства, региональный минагро поддерживает в суде ЮКМП.
Вторая коллизия истории состоит в том, что в рамках предварительного следствия ЮКМП согласился с недоимкой в бюджет на 1 млрд 63 млн рублей и погасил ее. В связи этим уголовное преследование в отношении генерального директора Сергея Хазова и собственника компании Сергея Поздеева было прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ.
Дела о налоговой недоимке стали трендом арбитражных разбирательств прошлого года. И если миллиардный спор ИФНС с Юговским комбинатом молочных продуктов был весь год на слуху, то возврат в казну более 180 млн рублей налоговой недоимки от небольшого клинингового предприятия «Белоснежка» прошел почти незамеченным. Хотя история для «оптимизации расходов», скорее, типичная — случаев, когда предприятие для сокращения объемов налогообложения переводит своих работников на ИП и заключает договоры оказания услуг вместо трудовых отношений, известно достаточно.
Так и здесь. ООО «Белоснежка» работает на рынке уборки помещений в Перми уже более 11 лет, у компании заключен договор с сетями «Пятерочка» и «Магнит» на уборку торговых залов. Кроме этого, сотрудники предприятия наводили чистоту в детских садах, у предприятия ежегодно было заключено около десятка госконтрактов. Годовой оборот фирмы с 265 клинерами и прочими сотрудниками в штате последние пять лет составлял от 80 до 150 млн рублей.
И так было бы и дальше, если бы на предприятие с многомиллионными доходами не пришла налоговая проверка. Которая и выяснила, что фактически в фирме «Белоснежка» трудилось более ста клинеров-уборщиков, фактически же предприятие показывало, что в компании работает не более десяти сотрудников. Это давало возможность «сократить издержки» — платить налоги как для предприятия малого и среднего бизнеса и сокращать платежи в соцфонд.
С выводами налоговой в помывочном предприятии не согласились, указав, что заключали реальные договоры с рядом индивидуальных предпринимателей, а также с ООО «Аксель», которые и предоставляли им для уборки помещений клинеров.
Однако налоговая в суде доказала, что вся система была построена на заключении обществом «Белоснежка» формальных договоров на оказание услуг по уборке с подконтрольными и взаимозависимыми индивидуальными предпринимателями. Это и привело не к сокращению издержек, а к налоговому правонарушению.
Теперь ИФНС обратилась в арбитражный суд со следующим иском — о банкротстве ООО «Белоснежка». Размер задолженности по налогам у клининговой компании, по данным на конец прошлого года, составляет 231,1 млн рублей.
Подобные дела о налоговой недоимке на суммы в сотни миллионов, повторимся, в прошлом году в арбитраже стали одним из новых трендов. Из не ставших публичными, но громких историй, стоит упомянуть дошедших до Верховного суда РФ юристов сети пекарен «ЯПечка» и кондитерских «Виолет», где сотрудники ИФНС нашли недоимку в десятки миллионов рублей.
Пекари-кондитеры доказывали, что налоговики напрасно нашли в организации их деятельности намеренное дробление бизнеса для сокращения расходов. Элитной кондитерской предъявили намеренное создание таких юрлиц, как «Николетта», кондитерский бутик «Виолет», «Кондитерская Виолет», «Компания Виолет» и далее по списку, что привело к недоимке на 60 млн рублей. В этом случае иск владельцев кондитерской о незаконности действий налоговиков частично удовлетворили, но факт налогового правонарушения установили. Спор по делу продолжается.
Кулинары «ЯПечки» смогли в суде отменить решение налоговой о незаконности дробления бизнеса на «ЯПечку», «ЯПечку-маркет» и «Добрянка-хлеб», где недоимка, по мнению налоговой, составила 30 млн рублей. Но налоговой в апелляции удалось отменить решение и вернуть дело на новое рассмотрение.
Среди решений арбитражного суда о национализации приватизированных в 90-х годах прошлого века крупных предприятий появилось дело о возвращении муниципалитету небольшой аптеки с годовым оборотом в 16 млн рублей. Речь идет о перешедшем в частные руки уже в 2022 году краснокамском ООО «Центральная городская аптека».
Суд постановил признать недействительными договор купли-продажи № 83 от 20 января 2022 года 100% доли в уставном капитале аптеки номинальной стоимостью 1,56 млн рублей и договор купли продажи. В решении суда указывается, что по итогам аукциона покупатель заплатил за актив 12,4 млн рублей. Аптеку на муниципальном аукционе купил предприниматель Владимир Бушуев, владеющий стоматологической клиникой «Жемчужинка» в Краснокамске и связанный с медицинским бизнесом в Удмуртии.
Аптека была выставлена на аукцион по решению местной гордумы, ее приватизацию оспорила прокуратура Пермского края. До обращения в суд надзорное ведомство выходило к властям Краснокамска с представлением, но добровольно удовлетворено оно не было.
Администрация Краснокамска и местные депутаты выступали в суде против возвращения учреждения на баланс муниципалитета. Прокуроры указали местным властям, что приватизация 100% доли в уставном капитале ООО «Центральная городская аптека» не соответствовала требованиям закона и не отвечала интересам муниципального образования «Краснокамский городской округ», а также повлекла нарушение прав жителей городского округа на доступ к качественной медицинской помощи и лекарственному обеспечению.
Суды в двух инстанциях удовлетворили требования прокуратуры, вернули аптеку муниципалитету, а в качестве применения последствий решения бизнесмену Бушуеву должны быть возвращены заплаченные им за покупку аптеки деньги.
По крупным историям о новой национализации имущества споры продолжаются. В январе начали рассматривать кассационную жалобу АО «Метахолдинг» об отмене итогов приватизации химического производства в Губахе. Пять апелляционных жалоб поступили в суд на решение об отмене приватизации имущества «Порта Пермь». В нескольких процессах и с самым большим числом участников (в несколько тысяч) продолжаются разбирательства о национализации Соликамского магниевого завода.
В Чайковском вторая больничная столовая возвращена в государственное управление, но без применения законодательства о незаконной приватизации. 19 января судом принято решение о ничтожности сделки по изъятию из оперативного управления Чайковской ЦГБ и закрепления за МУП «Оскар» помещения буфета в детской больнице. Также незаконным была принята приватизация этого помещения, после чего оно перешло в собственность уже реорганизованного ООО «Оскар». С иском к властям Чайковского вышло региональное минимущества. Этим буфетом на праве аренды управляло ООО «Амега», связанное с предпринимательницей Эльфирой Кузьминой.
Подобный иск минимущества региона уже выиграло ранее в двух инстанциях у ООО «Элиона», выкупившего здание больничного пищеблока в Чайковском у МУП «Оскар».
Поставщик больничных обедов пытается оспорить решение суда о возврате пищеблока «Айболит» в собственность Пермского края. С иском к частному собственнику и администрации Чайковского вышло минимущества региона. Как было установлено в суде по иску минимущества к «Элионе», а также администрации Чайковского городского округа (и подконтрольному ей ООО «Оскар»), переход больничного пищеблока стал возможным в результате цепочки фиктивных сделок.
«Суд пришел к выводам о том, что закрепление за МУП „Оскар“ на праве хозяйственного ведения спорного имущества, передача имущества в аренду осуществлены с целью последующего отчуждения имущества ООО „Элиона“. Заключенный с данным обществом договор купли-продажи имущества объекта здравоохранения является недействительным ввиду нарушения законодательного запрета. Действия ответчиков являются недобросовестным поведением, направленным на изъятие недвижимого имущества у законного собственника помимо его воли», — говорится в решениях суда.
Параллельно с этим компания «Элиона» пытается взыскать с минимущества края 35,5 млн рублей упущенной прибыли. Упущенную выгоду от утраты здания пищеблока в компании оценили в 27 млн рублей, подвального помещения — в 23 млн рублей.
Заводская непроходная
В 2023 году число исков о банкротстве в Пермском крае выросло на треть, в целом за год было подано 6,4 тыс. заявлений, из них 5765 — в отношении физлиц. Средняя нагрузка на судью арбитражного суда по рассмотрению таких заявлений — 222 дела в год. Несколько процессов о банкротстве связаны с пермскими политиками и крупными бизнесменами.
Семнадцатый арбитражный суд в январе оставил без движения апелляционную жалобу прокуратуры на решение в отношении депутата заксобрания региона Вагаршака Сарксяна. В конце декабря прошлого года в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Еще до вынесения решения 13 декабря 2023 года от прокуратуры поступил отзыв, в котором поясняется, что у должника отсутствуют признаки банкротства, прокуратура просила прекратить дело.
Сейчас прокуратуре нужно уведомить апелляционную инстанцию о том, что все стороны уведомлены о направленной жалобе и рассмотрение может быть начато. Изначально с иском о банкротстве депутата в суд обратился металлургический завод «Камасталь», указав, что на дату подачи заявления общая сумма задолженности Сарксяна составляет более 84,5 млн рублей.
Процедура банкротства еще одного депутата заксобрания, правда, уже бывшего и осужденного в 2019 году за хищение имущества еще одного оборонного завода, развивается не менее стремительно. Экс-директор завода им. Ф. Э. Дзержинского Егор Заворохин был признан несостоятельным в августе 2023 года. 26 января Арбитражный суд Пермского края принял решение о введении процедуры реализации имущества.
Также в январе в реестр кредиторов внесен долг Заворохина перед ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского» на сумму 196,3 млн рублей.
Процедура банкротства в отношении Егора Заворохина началась в августе прошлого года по заявлению Сергея Федорца, которому экс-депутат задолжал свыше 2,7 млн рублей. Общая сумма требований к должнику со стороны реестровых кредиторов составляет более 9,7 млн рублей.