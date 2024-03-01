Пермские ученые рассказали, зачем существует високосный год

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Его вводят для того, чтобы календарный год совпадал с астрономическим. Один оборот вокруг Солнца земля делает за 365 суток 5 часов 46 минут и 48 секунд, но для удобства год округляют до 365 дней. Всегда так делать нельзя, иначе календарный год отстанет от астрономического. Високосный год был введен в 1582 году — с тех пор февраль раз в четыре года становится длиннее на день.
По словам кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии и политологии Пермского Политеха Константина Антипьева, так считать время начали очень давно. У египтян год делился на 3 сезона по 4 месяца каждый, сутки — на 24 часа. Такие значения выбрали из-за того, что число 12 удобно для отсчета, так как делится на 2, 3, 4, и 6. Разделение часа на 60 минут, а минут на 60 секунд пришло из Древнего Вавилона, жителя которого использовали шестидесятеричную систему счисления в математике и астрономии.
Время может растягиваться, сжиматься и останавливаться, следует из специальной теории относительности. На всей Земле время идет одинаково, но вот в космосе ситуация другая. Например, бортовые атомные часы на спутнике запаздывают на весь микросекунд в день согласно специальной теории относительности, а из-за эффектов общей теории относительности — спешат на 45 микросекунд. Получается, что день для спутника длится на 38 микросекунд дольше, чем на Земле.
«Разница небольшая, но этого достаточно, чтобы ошибиться с местоположением спутника на 10 км. Поэтому навигационные спутники регулярно сверяются с наземными часами», — пояснила старший преподаватель кафедры прикладной физики ПНИПУ Нина Любимова.
До появления часов дату определяли благодаря фазам Луны. В Древнем Египте жрецы отмеряли время для молитвы по водяным часам — вода стекала из одного сосуда в другой по тростниковой трубке, но это было неудобно. Затем появились солнечные часы — в их центре был расположен гномон (вертикальный предмет, позволяющий определять время).
В средневековой Европе использовали свечные часы — время отсчитывали по объему сгоревшего воска. Популярными были также песочные часы.
Славяне использовали в качестве часов петухов, так как заметили, что они кричат три раза за ночь: после полуночи, в 2 часа ночи и рано утром.