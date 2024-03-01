properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Пермские ученые рассказали, зачем существует високосный год

Пермские ученые рассказали, зачем существует високосный год

1 марта 2024, 07:58
Фото: 1MI
Високосный год ввели еще в 1582 году для того, чтобы совпадали два календаря.
Сюжет
ПНИПУ

Зачем нужен високосный год?

Его вводят для того, чтобы календарный год совпадал с астрономическим. Один оборот вокруг Солнца земля делает за 365 суток 5 часов 46 минут и 48 секунд, но для удобства год округляют до 365 дней. Всегда так делать нельзя, иначе календарный год отстанет от астрономического. Високосный год был введен в 1582 году — с тех пор февраль раз в четыре года становится длиннее на день.

Почему год состоит из 12 месяцев, а сутки из 24 часов?

По словам кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии и политологии Пермского Политеха Константина Антипьева, так считать время начали очень давно. У египтян год делился на 3 сезона по 4 месяца каждый, сутки — на 24 часа. Такие значения выбрали из-за того, что число 12 удобно для отсчета, так как делится на 2, 3, 4, и 6. Разделение часа на 60 минут, а минут на 60 секунд пришло из Древнего Вавилона, жителя которого использовали шестидесятеричную систему счисления в математике и астрономии.

Почему навигационные спутники сверяются с наземными часами?

Время может растягиваться, сжиматься и останавливаться, следует из специальной теории относительности. На всей Земле время идет одинаково, но вот в космосе ситуация другая. Например, бортовые атомные часы на спутнике запаздывают на весь микросекунд в день согласно специальной теории относительности, а из-за эффектов общей теории относительности — спешат на 45 микросекунд. Получается, что день для спутника длится на 38 микросекунд дольше, чем на Земле.

«Разница небольшая, но этого достаточно, чтобы ошибиться с местоположением спутника на 10 км. Поэтому навигационные спутники регулярно сверяются с наземными часами», — пояснила старший преподаватель кафедры прикладной физики ПНИПУ Нина Любимова.

Какими часами пользовались раньше?

До появления часов дату определяли благодаря фазам Луны. В Древнем Египте жрецы отмеряли время для молитвы по водяным часам — вода стекала из одного сосуда в другой по тростниковой трубке, но это было неудобно. Затем появились солнечные часы — в их центре был расположен гномон (вертикальный предмет, позволяющий определять время).

В средневековой Европе использовали свечные часы — время отсчитывали по объему сгоревшего воска. Популярными были также песочные часы.

Славяне использовали в качестве часов петухов, так как заметили, что они кричат три раза за ночь: после полуночи, в 2 часа ночи и рано утром.

Читайте также:
Пермская ученая раскрыла секреты дежавю, детской амнезии и памяти животныхУченые из Перми и Москвы создали эстетичную ушную раковину для бионического протезаГоловная боль и микропластик. Пермские ученые рассказали об опасности посуды
#Пермь#ПНИПУ#Ученые#Политех#Пермские ученые
Подпишитесь
В здании бывшей поликлиники на Лебедева в Перми предлагают организовать гостиницу
Сегодня, 10:00
Снегопады и морозы до -20˚. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на март
Сегодня, 05:54
На 33-летнего жителя Пермского края завели уголовное дело за госизмену
Сегодня, 06:40
«Была энергичной, яркой». В Перми скончалась радиожурналистка Раиса Маматова
Сегодня, 08:49
«Пришлось перелезать». Подрядчик извинился за неубранный забор на эспланаде в Перми
Сегодня, 05:25
Серийные поставки самолетов МС-21 с пермскими двигателями переносят на 2025–2026 годы
Сегодня, 02:37