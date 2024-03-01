Пермские ученые рассказали, зачем существует високосный год

Его вводят для того, чтобы календарный год совпадал с астрономическим. Один оборот вокруг Солнца земля делает за 365 суток 5 часов 46 минут и 48 секунд, но для удобства год округляют до 365 дней. Всегда так делать нельзя, иначе календарный год отстанет от астрономического. Високосный год был введен в 1582 году — с тех пор февраль раз в четыре года становится длиннее на день.