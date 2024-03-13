Пермь вошла в топ-10 городов по числу пользователей Telegram

Стоит отметить, что с момента блокировки в марте 2022 года ежемесячное количество пользователей Instagram* в России снизилось на 35%. Тот же показатель Facebook* снизился на 77%**. Блокировка повлияла на переход пользователей в другие социальные сети, которые предлагают схожие возможности, в том числе, в Telegram — ежемесячное количество его пользователей с марта 2022 года выросло более, чем на 30%. Это связано с тем, что Telegram из обычного мессенджера стал универсальной платформой, которая дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.