Пермь вошла в топ-10 городов по числу пользователей Telegram

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Цифровая экосистема МТС проанализировала использование мессенджера Telegram в России в четвёртом квартале 2023 года. По данным МТС Ads ежемесячное количество пермяков, пользующихся Telegram, составило 54% от общего числа жителей города, а Пермь вошла в десятку городов с наибольшим ежемесячным количеством пользователей мессенджера.
В целом, по Пермскому краю доля ежемесячной аудитории Telegram от всего населения региона составила 49%. Telegram остаётся второй по популярности платформой в РФ после WhatsApp*. Больше 70% пользователей используют мессенджер активно: в четвертом квартале 2023 года 63% абонентов заходили на платформу больше 25 раз в месяц. Еще 8% пользователей заходят в мессенджер от 15 до 25 раз в месяц. Больше всего пользователей заходит в Telegram c 12:00 до 14:00 по местному времени.
Стоит отметить, что с момента блокировки в марте 2022 года ежемесячное количество пользователей Instagram* в России снизилось на 35%. Тот же показатель Facebook* снизился на 77%**. Блокировка повлияла на переход пользователей в другие социальные сети, которые предлагают схожие возможности, в том числе, в Telegram — ежемесячное количество его пользователей с марта 2022 года выросло более, чем на 30%. Это связано с тем, что Telegram из обычного мессенджера стал универсальной платформой, которая дает возможность не только обмениваться сообщениями, но и создавать публичные каналы с возможностью комментирования, чаты и истории.
Исследование проведено на основе обезличенной Big Data МТС, сделана экстраполяция результатов анализа обезличенных агрегированных данных на все население России.
В ходе исследования МТС Ads рассмотрела такие показатели как среднемесячный охват, частотность пользования, время входа в мессенджер и долю пользователей Telegram от всего населения регионов РФ за четвертый квартал 2023 года.
Рекламная вертикаль МТС занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-решений на основе технологий Big Data и AI.
* — Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.
** — Сравнивались показатели февраля 2022 года и декабря 2023 года, февраль 2022 года — последний полноценный месяц работы запрещенных на территории РФ социальных сетей Instagram и Facebook. Блокировка Facebook произошла 4 марта 2022 года, блокировка Instagram — 14 марта 2022 года.