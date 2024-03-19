Билайн был признан самым безопасным мобильным оператором России

По данным ComNews Research, до 2019 года три оператора — МТС, «МегаФон» и Tele2 — развивали свои процессы для борьбы с подменой номеров на базе программного обеспечения компании Hexagon Group. «Билайн» изначально был нацелен на разработку собственной антифрод-платформы — она блокирует вызовы мошенников с подменными номерами и не дает им дозвониться до абонента. В июле 2022 года «Билайн» также обеспечил интеграцию своей антифрод-платформы с крупнейшими российскими операторами связи, предлагает возможность воспользоваться своей АФП и другим операторам, а также ИТ-компаниям и банкам. МТС с сентября 2023 года перешла на собственную антифрод-платформу Fraud Detection Platform, полностью заменив иностранное ПО. МТС также предлагает универсальное масштабируемое решение не только для телеком-компаний, но и для банков, ритейлеров, e-commerce и др.