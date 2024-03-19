CloudMTS запустил «холодное хранилище» для выгодного размещения архивных данных

Объектное хранилище — сервис, позволяющий компаниям размещать, скачивать и просматривать в облаке данные любого объема и формата. Услуга может предоставляться в виде стандартного («горячего») и «холодного» хранилищ. В первом случае тарифицируется объем размещаемой и передаваемой в облачный репозиторий информации, во втором — данные хранятся в виртуальной инфраструктуре по более низкой цене, но есть доплата за их просмотр и взаимодействие с ними.