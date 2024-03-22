«Амкар Пермь» на сборах одержал победу над «Жемчужиной» из Сочи

Футбольный клуб «Амкар Пермь» в завершающем матче сборов в Краснодарском крае победил ФК «Жемчужина» из Сочи. Игра состоялась сегодня, 22 марта, на стадионе «Лоо-Арена», сообщила пресс-служба «Амкара».