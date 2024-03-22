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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

«Амкар Пермь» победил «Жемчужину» из Сочи на сборах в Краснодарском крае

«Амкар Пермь» на сборах одержал победу над «Жемчужиной» из Сочи

22 марта 2024, 12:47
Фото: vk.com/fc__amkar__perm

«Амкар Пермь» победил «Жемчужину» из Сочи на сборах в Краснодарском крае

С 27 марта команда начнет подготовку к новому футбольному сезону.
Сюжет
Амкар

Футбольный клуб «Амкар Пермь» в завершающем матче сборов в Краснодарском крае победил ФК «Жемчужина» из Сочи. Игра состоялась сегодня, 22 марта, на стадионе «Лоо-Арена», сообщила пресс-служба «Амкара».

Счет встречи — 13:0 в пользу нашей команды. Авторами победных мячей стали Даниил Зуев (3), Александр Подбельцев (2), Алекс Раджабов (2), Евгений Тюкалов (2), Илья Юрченко (2), Александр Сафонов (2).

Завтра утром футболисты «Амкара» вернутся в Пермь. С 27 марта они начнут подготовку к сезону.

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#Спорт#Пермь#Амкар#Футбол#Фк амкар
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