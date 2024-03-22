«Амкар Пермь» на сборах одержал победу над «Жемчужиной» из Сочи

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Футбольный клуб «Амкар Пермь» в завершающем матче сборов в Краснодарском крае победил ФК «Жемчужина» из Сочи. Игра состоялась сегодня, 22 марта, на стадионе «Лоо-Арена», сообщила пресс-служба «Амкара».
Счет встречи — 13:0 в пользу нашей команды. Авторами победных мячей стали Даниил Зуев (3), Александр Подбельцев (2), Алекс Раджабов (2), Евгений Тюкалов (2), Илья Юрченко (2), Александр Сафонов (2).
Завтра утром футболисты «Амкара» вернутся в Пермь. С 27 марта они начнут подготовку к сезону.