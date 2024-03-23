Педуниверситет в Перми передумал уходить на удаленку из-за теракта в «Крокусе»

Пермский педагогический университет отменил переход на удаленку. Утром в социальных сетях университета появилось сообщение, что 23 марта все занятия отменяются на фоне теракта в Подмосковье. Кроме того, с 25 марта студенты будут учиться в дистанционном формате. Такой формат предполагался до того момента, пока не будет выпущено особое распоряжение ректора.