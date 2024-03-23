Педуниверситет в Перми передумал уходить на удаленку из-за теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Пермский педагогический университет отменил переход на удаленку. Утром в социальных сетях университета появилось сообщение, что 23 марта все занятия отменяются на фоне теракта в Подмосковье. Кроме того, с 25 марта студенты будут учиться в дистанционном формате. Такой формат предполагался до того момента, пока не будет выпущено особое распоряжение ректора.
К вечеру в группе университета появилось новое сообщение. В ПГГПУ заявили, что с 25 марта занятия все-таки будут идти в обычном режиме по расписанию, которое было составлено до теракта. Однако массовые культурно-развлекательные, спортивные и научные мероприятия до 31 марта приостановят, либо проведут в дистанционном формате.
В вузе отметили, что ректорат при принятии решения руководствовался позицией учредителя университета — Минпросвещения РФ, а также мнением педагогических вузов.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей начали стрелять перед концертом группы «Пикник», на который были выкуплены все билеты. Преступники стреляли в людей, а также подожгли здание и скрылись. Их задержали в Брянской области 23 марта. Всего в рамках расследования дела задержаны 11 человек, сообщали в ФСБ.