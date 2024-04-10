properm.ru
ГлавноеВсе новости

Крокус Сити Холл

Выбрать дату
Апрель
В список террористов внесли еще семь фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Расследование дела о теракте продолжается.
10 апреля, 03:58
По делу о теракте в «Крокусе» задержали еще двух человек, а затем отпустили
По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек.
9 апреля, 03:36
ФСБ показала кадры допроса задержанных после нападения на «Крокус»
8 апреля, 05:07
Задержан еще один участник подготовки теракта в «Крокус Сити Холле»
Какую роль выполнял арестованный в ходе подготовки, не разглашают
5 апреля, 15:00
Следователи рассказали, что нашли в телефонах террористов, напавших на «Крокус»
На причастность к теракту проверяют Украину и исламистских террористов.
5 апреля, 05:34
В деле о теракте в «Крокусе» появились три новых фигуранта. За что их задержали
Одного из мужчин задержали совсем рядом с Пермью — в Екатеринбурге.
4 апреля, 13:08
Пермякам рассказали, почему так резко подскочили цены на авиабилеты
4 апреля, 11:08
Число погибших детей при теракте в «Крокус Сити Холл» выросло
Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта.
3 апреля, 07:57
Помогали террористам. Задержали боевиков, связанных с терактом в «Крокусе»
Преступники планировали взорвать набережную в Каспийске.
1 апреля, 10:58
Следователи изъяли в МЧС документы, связанные с проверками «Крокуса»
Террористы перед побегом подожгли здание.
1 апреля, 04:07
Глава ФСБ заявил, что спецслужбы знают организаторов теракта в «Крокусе»
Исполнителей задержали на следующий день после нападения.
1 апреля, 03:08
Март
Следователи установили личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
По последним данным, погибли 144 человека.
30 марта, 16:01
Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» вызвали на допрос
Террористы подожгли концертный зал, когда уходили с места преступления.
30 марта, 12:13
В МЧС сообщили новые данные о числе пострадавших после теракта в «Крокусе»
Большинству пострадавших не потребовалось лечение в больницах.
30 марта, 10:33
В Таджикистане усилили работу с мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холл»
30 марта, 09:39
Ехали в Киев за деньгами. В СК рассказали, куда бежали напавшие на «Крокус»
Организаторов теракта в СК пока не называют.
30 марта, 04:24
Связаны с террористами из «Крокуса»? В Таджикистане задержали девять человек
Допросы в Таджикистане продолжались несколько дней.
29 марта, 10:57
Следком: исполнители теракта в «Крокусе» получали средства с Украины
Задержан еще один подозреваемый.
28 марта, 15:15
В СИЗО скончались двое террористов, расстрелявших людей в «Крокусе». Это правда?
Члены Общественной наблюдательной комиссии еще не посещали задержанных, но говорят, что они живы.
28 марта, 03:16
Число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось. Обновленные данные от МЧС
Один из пострадавших скончался в больнице.
28 марта, 02:51

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика