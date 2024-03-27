ИИ в разы повысил эффективность планирования сети билайн

«На рынке сегодня нет готовых решений, которые могут совмещать расчеты по емкости и покрытию сети с автоматической подготовкой бизнес-кейсов. Но в „Интеллектуальном планировщике“ удалось реализовать этот сложный алгоритм: по нажатию одной кнопки выполняется полный анализ покрытия всей территории РФ с учетом самых актуальных 3D-карт местности, определяются зоны, где покрытие и сервис LTE недостаточные, и рассчитывается проект по „закрытию белых пятен“. Благодаря внедрению „Интеллектуального планировщика“ в рабочий процесс мы реализовали рекордную программу рефармингов по всей стране, что, в свою очередь, дало +25% к скорости мобильного интернета для наших клиентов».