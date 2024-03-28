Популярный смартфон со связью и наушниками — собери свой весенний комплект в билайне

Третье условие акции — потратить 500 рублей на дополнительные товары. Можно добавить их к стоимости защитной пленки, чтобы уберечь экран от царапин, или вложить их в покупку другого необходимого гаджета, например умных часов или колонки, которые будут так актуальны во время активного отдыха на природе. Список дополнительных товаров, доступных к покупке в рамках акции в офисах билайна, достаточно широкий. С ним можно ознакомится в правилах акции. Если вы совершаете покупку интернет-магазине билайна, то в комплект вместе со смартфоном и услугами связи вы получаете наушники Gal TW-2990.