В Пермском крае школьников познакомили с профессией тестировщика

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В Очерской общеобразовательной средней школе №1 прошел «Урок цифры». По данным пресс-службы министерства информационного развития и связи Пермского края, урок был посвящен теме «Технологии тестирования». Обычно «Уроки цифры» состоят из лекции, а также интерактивного тренажера, который должен помочь закрепить полученные знания.
Детей через обучающие мини-игры познакомили с различными видами тестирования программных продуктов. В рамках урока дети получили навыки работы с цифровыми инструментами.
Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских обратился к школьникам с приветственным словом. Он отметил, что такие уроки направлены на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников. Кроме того, детям это поможет сделать выбор будущей сферы деятельности.
«Самое главное, что через „Урок цифры“ мы рассказываем о навыках и умениях, которые требуются в работе специалистам в каждой из областей ИТ-сферы. Например, сегодня ребята осознали, что задача тестировщика — не только находить ошибки, но и контролировать и улучшать качество разработанного продукта», — отметил министр.
По словам руководителя пермской компании «Автоматизация учета» Сергея Лебеденкова, которого пригласили на урок в качестве спикера, доклады и викторины повлияли на желание детей работать в сфере IT.
«Это прекрасно, что подобные мероприятия помогают детям открыть для себя новые возможности и мотивируют стремиться к освоению современных технологий», — пояснил Лебеденков.
Ранее «Уроки цифры» проходили еще по нескольким темам: Кибербезопасность будущего», «Облачные технологии: в поисках снежного барса», «Мессенджеры», «Искусственный интеллект в отраслях».
Глава региона Дмитрий Махонин говорил, что для властей важно создавать условия для того, чтобы молодые люди получали образование и развивали свой потенциал в регионе.
«Уроки цифры» организует АНО «Цифровая экономика» вместе с компаниями из сферы IT, а также при поддержке Минпросвещения РФ, Минцифры РФ. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который проводится по поручению президента России Владимира Путина.