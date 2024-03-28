В Пермском крае школьников познакомили с профессией тестировщика

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских обратился к школьникам с приветственным словом. Он отметил, что такие уроки направлены на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников. Кроме того, детям это поможет сделать выбор будущей сферы деятельности.