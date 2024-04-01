Ученые в Перми создали растягивающиеся протезы

Ученые Пермского Политеха разработали и построили трехмерные модели данного материала, а затем напечатали на 3D-принтере прототипы. Они подвергали полученные образцы растяжению, и проверка показала, что трехмерные модели правильно имитируют механическое поведение образцов при деформации. Затем исследователи поместили наполнитель в пустоты образцов, присваивали ему различные свойства и изучали, как они влияют на возможность будущего протеза пропорционально расширяться или уменьшаться.