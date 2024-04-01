В Кунгурском округе закрывают ледовую переправу через Сылву

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Во вторник, 2 апреля в Кунгурском муниципальном округе планируется закрытие ледовой переправы через реку Сылва из села Насадка в деревню Мостовая. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
После закрытия переправы в Кунгурском муниципальном округе в крае будут действовать три ледовые переправы.
Спасатели просят водителей соблюдать правила безопасности при выезде на лед и пользоваться только официальными ледовыми переправами.