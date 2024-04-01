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В Кунгурском округе закрывают ледовую переправу через Сылву

В Кунгурском округе закрывают ледовую переправу через Сылву

1 апреля 2024, 08:47
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
С завтрашнего дня в крае функционируют три ледовых переправы.

Во вторник, 2 апреля в Кунгурском муниципальном округе планируется закрытие ледовой переправы через реку Сылва из села Насадка в деревню Мостовая. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

После закрытия переправы в Кунгурском муниципальном округе в крае будут действовать три ледовые переправы.

Спасатели просят водителей соблюдать правила безопасности при выезде на лед и пользоваться только официальными ледовыми переправами.

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#Пермская езда#Мчс#Безопасность#Гу мчс#Транспорт#Ледовая переправа#Дорожная безопасность
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