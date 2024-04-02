Пасха в 2024 году: как пермякам поститься и отмечать праздник

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Пасха является главным из православных праздников. Само слово «Пасха» происходит от еврейского «песах», переводимого как «перешагнуть» или «перейти». Перед исходом евреев из Египта в их дома пришло великое бедствие — смерть первенцев. При этом семьи рабов не пострадали. Перед исходом из Египта евреи совершили прощальную трапезу и отправились в землю Обетованную, обещанную Богом. После перехода топей и зыбучих песков они оказались в пустыне. Господь помог евреям сбежать от воинов фараона, разомкнув воды моря. Когда народ Израиля прошел — воды сомкнулись снова, и египтяне утонули.
Пасху отмечают и православная, и католическая церкви. Однако живут они по разным календарям — юлианскому и григорианскому. Разница между календарями составляет 13 дней, поэтому две конфессии празднуют Пасху в разные дни.
Русская православная церковь использует следующие правила при выборе даты праздника Пасхи:
В 2024 году, как и в 2023, Пасха выпадает на 5 мая. В 2025 году она наступит 20 апреля, а в 2026 — 12 апреля. Попадание на разные дни календаря делает праздники преходящими — то есть, их дата уточняется по лунному календарю. В число подобных праздников входят Масленица, Вознесение Господне, Троица и другие.
Христиане обязаны соблюдать Великий пост. В этом году он длится с 18 марта по 4 мая. Великий пост считается одним из самых строгих в церковном году.
Целью ограничений является очищение тела и души от всего, что мешает приблизиться к духовному началу. Мирянам рекомендуется ежедневно молиться, отпустить свои обиды, простить врагов, очистить мысли от зависти и злости, а также не устраивать шумных праздников.
Чтобы следовать требованиям Великого поста, необходимо соблюдать строгую диету: отказаться от мяса, яиц, молочных продуктов и рыбы. Можно питаться солениями и вареньями из овощей и фруктов, луком, морковью, капустой, свеклой, яблоками, апельсинами, орехами и сухофруктами.
Первая неделя поста — самая строгая. В первый ее день нужно вообще отказаться от пищи. Далее, со вторника по пятницу, можно есть хлеб, соль, сырые фрукты и овощи, орехи, мед и пить воду. В субботу и воскресенье разрешена горячая пища с маслом. Со второй по шестую недели поста в понедельник, среду и пятницу предлагается сухоядение [употребление растительной пищи без приправ и масла — прим. Properm.ru]. Во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла, а в субботу и воскресенье — ее же, но с маслом.
В Страстную седмицу нужно вновь строго поститься. Во все дни этой недели вернуться к сухоядению, а в пятницу нельзя употреблять пищу до выноса плащаницы — 14:00–15:00. Если Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) не приходится на Страстную седмицу, то можно есть рыбу. Ее употребление в пищу разрешено и в Вербное воскресенье, за неделю до Пасхи. А в Лазареву субботу, перед Вербным воскресеньем, можно добавить в рацион рыбную икру.
Поздравить с Пасхой можно восклицанием «Христос воскресе!» и услышать в ответ: «Воистину воскресе!». Эта традиция подтверждает веру мирян в Иисуса Христа и преданность ему. Православные люди верят, что Христос воскрес и был Богом, а не просто человеком, находившимся в коме или летаргическом сне, пишет издание «Правмир».
Накануне Пасхи верующие освящают трапезу — пасхальные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца. Куличи пекут из квасного теста, и сам процесс приготовления является символом Воскресения Христова: тесто скисает, а затем оживает в человеческих руках.
Традиция красить яйца на Пасху исходит из библейских сюжетов: считается, что Мария Магдалина подарила первое пасхальное яйцо императору Тиберию. Она пришла, чтобы сообщить о Воскрешении Христа, и принесла яйцо, потому что тогда не принято было приходить с пустыми руками. Император Тиберий ответил, что никто не может воскреснуть, как и белое яйцо не может внезапно покраснеть. В тот же миг яйцо стало красного цвета. С тех пор христиане красят яйца, допустимы и другие цвета и декор в честь Пасхи. Красный цвет символизируют Царскую славу и Небесное Царство. А обычай разбивать яйца друг о друга при встрече в день Пасхи является светской нормой, но православная церковь не запрещает этого делать.
Есть расхожее утверждение, что христиане переняли языческие обряды, так как традиции и обычаи Пасхи на них похожи. Однако это не так. Язычники встречали весну и красили яйца в честь бога солнца, и у них было много богов, а у христиан только один бог — Иисус Христос. Да и все сохранившиеся исторические свидетельства о традициях праздничной трапезы относят к христианским временам. Возможно, что это язычники переняли христианский обычай.