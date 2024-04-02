Пасха в 2024 году: как пермякам поститься и отмечать праздник

Традиция красить яйца на Пасху исходит из библейских сюжетов: считается, что Мария Магдалина подарила первое пасхальное яйцо императору Тиберию. Она пришла, чтобы сообщить о Воскрешении Христа, и принесла яйцо, потому что тогда не принято было приходить с пустыми руками. Император Тиберий ответил, что никто не может воскреснуть, как и белое яйцо не может внезапно покраснеть. В тот же миг яйцо стало красного цвета. С тех пор христиане красят яйца, допустимы и другие цвета и декор в честь Пасхи. Красный цвет символизируют Царскую славу и Небесное Царство. А обычай разбивать яйца друг о друга при встрече в день Пасхи является светской нормой, но православная церковь не запрещает этого делать.