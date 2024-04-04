«Я не выкидывала ее». Владелица собаки, упавшей с окна в Прикамье, рассказал о ЧП

Жительница Прикамья, которую обвинили в том, что она выбросила собаку с пятого этажа, рассказала свою версию событий. В разговоре с журналистом Properm.ru женщина пояснила, что взяла собаку, когда животному было еще три месяца. С тех пор прошло девять лет, собака постоянно залезает на руки к хозяйке, это и произошло в день происшествия. Собака действительно упала с пятого этажа.