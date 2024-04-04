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Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Владелица собаки, упавшей с окна в Прикамье, рассказал о происшествии

«Я не выкидывала ее». Владелица собаки, упавшей с окна в Прикамье, рассказал о ЧП

4 апреля 2024, 09:57
Фото: vk.com/varga_lysva

Владелица собаки, упавшей с окна в Прикамье, рассказал о происшествии

Женщина утверждает, что собака случайно соскользнула с рук.

Жительница Прикамья, которую обвинили в том, что она выбросила собаку с пятого этажа, рассказала свою версию событий. В разговоре с журналистом Properm.ru женщина пояснила, что взяла собаку, когда животному было еще три месяца. С тех пор прошло девять лет, собака постоянно залезает на руки к хозяйке, это и произошло в день происшествия. Собака действительно упала с пятого этажа.

«Я не выкидывала ее, я такого бы не смогла сделать. Я пошла на балкон курить, она на руки ко мне полезла, я ее взяла. Я ее не удержала — она соскользнула. В этом я виновата, но она ручная, она спит всегда со мной. Мне очень тяжело, мне ее не отдают», — рассказала женщина, плача в трубку.

Женщина пояснила, что сразу спустилась из квартиры, когда собака упала, но животное тут же забрали очевидцы на машине.

В лысьвенской ветклинике утверждают, что после ЧП к ним пришла пьяная женщина. Она не стала это отрицать или подтверждать, но отметила, что даже если выпивает, то собака всегда накормлена, чистая.

По словам владелицы собаки, сегодня она должна встретиться с людьми, которые забрали собаку. Женщина хочет ее вернуть.

«Даже двигаться не может, плачет!» В Пермском крае собаку выкинули из окна
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#Пермь#Животные#Собака
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