«Я не выкидывала ее». Владелица собаки, упавшей с окна в Прикамье, рассказал о ЧП

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Жительница Прикамья, которую обвинили в том, что она выбросила собаку с пятого этажа, рассказала свою версию событий. В разговоре с журналистом Properm.ru женщина пояснила, что взяла собаку, когда животному было еще три месяца. С тех пор прошло девять лет, собака постоянно залезает на руки к хозяйке, это и произошло в день происшествия. Собака действительно упала с пятого этажа.
«Я не выкидывала ее, я такого бы не смогла сделать. Я пошла на балкон курить, она на руки ко мне полезла, я ее взяла. Я ее не удержала — она соскользнула. В этом я виновата, но она ручная, она спит всегда со мной. Мне очень тяжело, мне ее не отдают», — рассказала женщина, плача в трубку.
Женщина пояснила, что сразу спустилась из квартиры, когда собака упала, но животное тут же забрали очевидцы на машине.
В лысьвенской ветклинике утверждают, что после ЧП к ним пришла пьяная женщина. Она не стала это отрицать или подтверждать, но отметила, что даже если выпивает, то собака всегда накормлена, чистая.
По словам владелицы собаки, сегодня она должна встретиться с людьми, которые забрали собаку. Женщина хочет ее вернуть.