Ученые открыли в Черном море микроорганизм и назвали его в честь братьев Стругацких

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Ученые института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения Российской академии наук открыли в Черном море новый организм. Его назвали в честь писателей-фантастов, братьев Стругацких, — Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii.
Как сообщает пресс-служба института, обнаруженное простейшее могут в дальнейшем использовать в микробиологической промышленности. Оно относится к протистам — эукариотическим организмам, не входящим в состав животных, растений или грибов.
Алексей Дорошков, научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, кандидат биологических наук:
— Это организм колониального типа, и, хотя формально он одноклеточный, образует агрегаты, а его «клетка» на некоторых стадиях содержит большое количество ядер. Он имеет сложный жизненный цикл, механизм одномоментного разделения клеток на множество дочерних и ряд других, интересных с точки зрения фундаментальной науки особенностей.
Биохимия протистов намного разнообразнее, чем у грибов или животных, поэтому их можно использовать в качестве продуцентов в биологических реакторах для производства различных веществ, применяемых в косметологической, пищевой и фармакологической промышленности. Например, протисты производят основную массу вещества под названием сквален — он широко используется при производстве средств личной гигиены и ряда вакцин. Сквален можно получить из печени акулы, однако это более затруднительно, чем разводить протистов, вырабатывающих это вещество, в биореакторе.
Предварительное изучение ферментов организма Thraustochytrium aureum ssp. strugatskii заставляет ученых предположить, что его можно использовать для образования широкого спектра жирных кислот. Эти химические соединения востребованы в производстве вакцин, противораковых препаратов и разных кремов. Исследователи планируют оценить возможность использования протиста в качестве платформы для генетического дизайна продуцентов других веществ, к примеру, медицински значимых белков.
Еще одним преимуществом нового организма является то, что он открыт российскими учеными. Это означает, что он свободен от любых лицензионных ограничений, которые часто есть у импортных микроорганизмов промышленного назначения. Ученые будут изучать новый организм на средства Российского научного фонда. По условиям полученного гранта на работу выделится два года.
Братья Аркадий и Борис Стругацкие — знаменитые советские писатели-фантасты. Их произведения относят к жанру «социальной фантастики». Одним из самых популярных произведений Стругацких стал роман «Пикник на обочине».