Ученые открыли в Черном море микроорганизм и назвали его в честь братьев Стругацких

Биохимия протистов намного разнообразнее, чем у грибов или животных, поэтому их можно использовать в качестве продуцентов в биологических реакторах для производства различных веществ, применяемых в косметологической, пищевой и фармакологической промышленности. Например, протисты производят основную массу вещества под названием сквален — он широко используется при производстве средств личной гигиены и ряда вакцин. Сквален можно получить из печени акулы, однако это более затруднительно, чем разводить протистов, вырабатывающих это вещество, в биореакторе.