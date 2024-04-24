Как технологии билайна помогают отличить сотрудников оператора от мошенников

Теперь, если на экране высвечивается надпись «билайн» или «билайн бизнес» без указания на приложение-определитель, можно быть уверенным, что звонят именно сотрудники вашего оператора. Но важно помнить о том, что сама возможность и способ отображения «Этикетки» зависит от технических параметров сети и конкретной модели телефона и использования абонентами услуг АОН, антиАОН.