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Средняя стоимость турпоездки из Перми в Турцию за год выросла на треть

Средняя стоимость турпоездки из Перми в Турцию за год выросла на треть

13 мая 2024, 04:41
Фото: unsplash.com
В марте цена тура превысила 77 тысяч рублей.
Сюжет
Туризм

Средняя стоимость поездки из Перми в Турцию в первом квартале 2024 года составила 70 663 рубля. Это на 30% больше, чем в январе — марте годом 2023 года (54 090 рублей), подсчитал Business Class на основе данных Росстата.

В марте 2024 года средняя цена тура из Перми в Турцию составила 77 154 рубля, что на 24% больше, чем в марте 2023 года. Тогда средняя стоимость путешествия на турецкие курорты оценивалась в 62 235 рублей.

Как отмечает издание, на протяжении почти всего 2023 года спрос на пакетные туры с вылетом из пермского аэропорта был ниже 2022 года. Спрос на поездки в Турцию начал расти в феврале. Тогда было продано на 15% больше поездок, чем годом ранее. Турецкие курорты являются вторыми по популярности у жителей Пермского края после российских.

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#Экономика#Туризм#Турция#Пермь-турция
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