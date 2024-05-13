Средняя стоимость турпоездки из Перми в Турцию за год выросла на треть

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
Средняя стоимость поездки из Перми в Турцию в первом квартале 2024 года составила 70 663 рубля. Это на 30% больше, чем в январе — марте годом 2023 года (54 090 рублей), подсчитал Business Class на основе данных Росстата.
В марте 2024 года средняя цена тура из Перми в Турцию составила 77 154 рубля, что на 24% больше, чем в марте 2023 года. Тогда средняя стоимость путешествия на турецкие курорты оценивалась в 62 235 рублей.
Как отмечает издание, на протяжении почти всего 2023 года спрос на пакетные туры с вылетом из пермского аэропорта был ниже 2022 года. Спрос на поездки в Турцию начал расти в феврале. Тогда было продано на 15% больше поездок, чем годом ранее. Турецкие курорты являются вторыми по популярности у жителей Пермского края после российских.