Средняя стоимость турпоездки из Перми в Турцию за год выросла на треть

Как отмечает издание, на протяжении почти всего 2023 года спрос на пакетные туры с вылетом из пермского аэропорта был ниже 2022 года. Спрос на поездки в Турцию начал расти в феврале. Тогда было продано на 15% больше поездок, чем годом ранее. Турецкие курорты являются вторыми по популярности у жителей Пермского края после российских.