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В Пермском крае свыше 4,1 тыс. жителей пострадали от присасывания клещей

Более 4 тысяч жителей Прикамья пострадали от нападения клещей

18 мая 2024, 06:19
Фото: unsplash.com

В Пермском крае свыше 4,1 тыс. жителей пострадали от присасывания клещей

Чаще всего к врачам обращались жители Добрянского округа.

В Прикамье с начала сезона весенней клещевой активности с жалобами на присасывание клещей обратилось 4 176 человек. В числе пострадавших — 1 069 детей.

На первом месте по обращениям населения в медучреждения находится Добрянский городской округ. Далее следуют Карагайский округ, Пермский район, Ильинский и Краснокамский округа.

Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что в 42,9% случаев клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,9% — гранулоцитарным анаплазмозом человека. И только в 1% случаев клещи были заражены вирусным энцефалитом.

Для защиты от клещевого энцефалита необходимо пройти курс прививок в поликлинике. Завершить его необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Вакцина есть во всех медицинских организация Прикамья, уточняют в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

В холода клещи не нападают. Так ли это?
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#Общество#Пермь#Клещи#Роспотребнадзор
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