Более 4 тысяч жителей Прикамья пострадали от нападения клещей

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В Прикамье с начала сезона весенней клещевой активности с жалобами на присасывание клещей обратилось 4 176 человек. В числе пострадавших — 1 069 детей.
На первом месте по обращениям населения в медучреждения находится Добрянский городской округ. Далее следуют Карагайский округ, Пермский район, Ильинский и Краснокамский округа.
Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что в 42,9% случаев клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,2% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 1,9% — гранулоцитарным анаплазмозом человека. И только в 1% случаев клещи были заражены вирусным энцефалитом.
Для защиты от клещевого энцефалита необходимо пройти курс прививок в поликлинике. Завершить его необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Вакцина есть во всех медицинских организация Прикамья, уточняют в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.