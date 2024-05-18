Более 4 тысяч жителей Прикамья пострадали от нападения клещей

Для защиты от клещевого энцефалита необходимо пройти курс прививок в поликлинике. Завершить его необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию. Вакцина есть во всех медицинских организация Прикамья, уточняют в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.