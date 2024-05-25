properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Перми 21 мая открылся частный Музей самоварного искусства «МЕДНИКЪ»

В Перми 21 мая открылся частный Музей самоварного искусства «МЕДНИКЪ»

25 мая 2024, 08:19
Фото: VK Музей самоварного искусства «МЕДНИКЪ»
Основал музей пермский коллекционер Вячеслав Шембек.

В Международный день чая, 21 мая, в Перми состоялось открытие музея самоварного искусства «МЕДНИКЪ». На пост в социальной сети об открытии обратило внимание ИА «Текст».

В ходе мероприятия гости из Суксуна познакомились с экспозицией музея, посмотрели кинокартину «Урал-Родина русского самовара», послушали фортепианную музыку, а также попили чай из самовара с фирменными пряниками в «Селенитовом трактире»

Как указывает источник, на данный момент в музее представлены четыре экспозиции — самовары Урала, электрические самовары, сувенирные самовары и старинные инструменты. Этим летом ожидается открытие еще одной экспозиции — самовары России и мира. Основал пермский частный музей коллекционер Вячеслав Шембек. Собирает самовары мужчина, как оказалось, в течение пяти лет. Одним из самых редких в его коллекции стал Уральский самовар, которому исполнился 271 год.

В течение лета музей будет осуществлять работу в тестовом режиме. Для его посещения нужно заполнить групповую заявку от 10 человек. В стандартный режим работы музей планирует перейти с 1 октября. Стоимость взрослого билета — 300 рублей, стоимость детского — 200 рублей.

Организаторы подчеркивают, что в стоимость билета включен просмотр фильма «Урал — Родина русского самовара», осмотр экспозиций и участие в интерактивной игре «Самоварных дел мастер». Дополнительно пермякам предлагается чаепитие в селенитовом трактире с фирменными пряниками. Цена посещения кафе — 300 рублей.

Находится музей самоварного искусства на ул. Уинская, 3а.

Читайте также:
В Перми на улице Крисанова 8 мая закрыли харчевню «Длинный нос»Лучшие фильмы мая 2024 в мировом кинопрокате: какие фильмы покажут в ПермиВ Перми покажут последний концерт «Гражданской обороны». 18+
#Пермь#Кафе#Фильм#Суксун#Уинская#Музей самоварного искусства#МЕДНИКЪ#Урал-Родина русского самовара#Селенитовый трактир#Уральский самовар#Интерактивная игра#Чаепитие
Подпишитесь
В Перми 25 мая ожидается потепление до +25˚
Сегодня, 05:10
В Прикамье раскрыли и ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
Сегодня, 05:00
В пермском аэропорту пресекли попытку ввоза потенциально опасных продуктов
Сегодня, 04:00
В Прикамье иноагентов также не допустят к выборам
Вчера, 16:15
Шесть пермских легкоатлетов отобрались на Игры стран БРИКС
Вчера, 15:33
Менеджер строительной компании из Губахи требовал откат в 250 тысяч рублей
Вчера, 14:02
"