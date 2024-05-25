В Перми 21 мая открылся частный Музей самоварного искусства «МЕДНИКЪ»

Как указывает источник, на данный момент в музее представлены четыре экспозиции — самовары Урала, электрические самовары, сувенирные самовары и старинные инструменты. Этим летом ожидается открытие еще одной экспозиции — самовары России и мира. Основал пермский частный музей коллекционер Вячеслав Шембек. Собирает самовары мужчина, как оказалось, в течение пяти лет. Одним из самых редких в его коллекции стал Уральский самовар, которому исполнился 271 год.