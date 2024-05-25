В Перми 21 мая открылся частный Музей самоварного искусства «МЕДНИКЪ»

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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В Международный день чая, 21 мая, в Перми состоялось открытие музея самоварного искусства «МЕДНИКЪ». На пост в социальной сети об открытии обратило внимание ИА «Текст».
В ходе мероприятия гости из Суксуна познакомились с экспозицией музея, посмотрели кинокартину «Урал-Родина русского самовара», послушали фортепианную музыку, а также попили чай из самовара с фирменными пряниками в «Селенитовом трактире»
Как указывает источник, на данный момент в музее представлены четыре экспозиции — самовары Урала, электрические самовары, сувенирные самовары и старинные инструменты. Этим летом ожидается открытие еще одной экспозиции — самовары России и мира. Основал пермский частный музей коллекционер Вячеслав Шембек. Собирает самовары мужчина, как оказалось, в течение пяти лет. Одним из самых редких в его коллекции стал Уральский самовар, которому исполнился 271 год.
В течение лета музей будет осуществлять работу в тестовом режиме. Для его посещения нужно заполнить групповую заявку от 10 человек. В стандартный режим работы музей планирует перейти с 1 октября. Стоимость взрослого билета — 300 рублей, стоимость детского — 200 рублей.
Организаторы подчеркивают, что в стоимость билета включен просмотр фильма «Урал — Родина русского самовара», осмотр экспозиций и участие в интерактивной игре «Самоварных дел мастер». Дополнительно пермякам предлагается чаепитие в селенитовом трактире с фирменными пряниками. Цена посещения кафе — 300 рублей.
Находится музей самоварного искусства на ул. Уинская, 3а.