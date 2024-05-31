Виновник разрушения плотины в Юго-Камском отделался условным сроком

Кроме того, в 2023 году после заключения между УКС Пермского района и ООО СК «Славянский лом» (бенефициаром также является Юлия Привалова) муниципального контракта на строительство детского сада в селе Фролы, из-за выявленных нарушений было возбуждено также и антимонопольное дело. Как сообщали в 2023 году в Пермском УФАС, УКС в 2021 году провело конкурс на строительство здания детского сада на 120 мест в селе Фролы Пермского района. Заказчик — МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края». На сайте Госзакупок указано, что заказчик установил начальную (максимальную) цену — 179 млн 57 тыс. 660 рублей. На конкурс заявился единственный участник — «Славянский дом», который предложил выполнить работы за 175 млн 476 тыс. 507 рублей.