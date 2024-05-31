Виновник разрушения плотины в Юго-Камском отделался условным сроком

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Бизнесмен из Пермского района Евгений Прозоров не смог обжаловать свой приговор, которым Индустриальный районный суд признал его виновным в мошенничестве при выполнении госконтракта на проведение реконструкции плотины на водохранилище в поселке Юго-Камский. Как официально сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю, преступление бывшего руководителя ООО Строительная фирма «Славянский дом», причастного к хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере при реализации национального проекта «Экология» на территории Прикамья, было выявлено сотрудниками ведомства.
В марте 2023 года Индустриальный районный суд приговорил Прозорова к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года.
По информации журналиста Properm.ru, расследованием дела занимались в главном следственном управлении главка МВД России по Пермскому краю. Было выявлено, что сотрудники Ростехнадзора при осмотре построенной по Нацпроекту плотины указали на то, что после проведения работ она находится в аварийном состоянии. Из-за чего гидротехническое сооружение не может быть принято на баланс и использоваться. Из-за этого жители Юго-Камского лишились пруда, он не мог наполняться — существовала опасность подмыва плотины грунтовыми водами из-за ущербности конструкции.
Следствие выявило, рассказали источники в полиции, что при размере заключенного контракта в 48,4 млн рублей в реальности работы были выполнены на сумму не более 28 млн рублей. Работы велись с нарушением проектно-сметной документации и с удешевлением используемых материалов, что привело к аварийному состоянию плотины. Тем не менее, все работы в 2019 году были приняты заказчиком — УКС администрации Пермского района.
По информации журналиста Properm.ru, силовики изучали и наличие конфликта интересов между собственником ООО «Славянский дом» Юлией Приваловой и директором районного УКС Дмитрием Ермаковым.
В отношении последнего в 2022 году было возбуждено уголовное дело о служебной халатности при исполнении другого муниципального контракта. По истечении срока давности Пермский районный суд прекратил уголовное преследование Ермакова. Речь идет о контракте на проведение работ по обустройству туристической инфраструктуры в Хохловке. Контракт был заключен между УКСом и ООО «СМУ-17».
Как указывается в решении суда, директор УКС ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности, а именно не проверил объем и качество фактически выполненных подрядчиком работ по указанному муниципальному контракту. Также он не проверил соответствие объемов и качества фактически выполненных работ понесенным затратам, не выявил существенные недостатки в выполненной работе, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог выявить. Несмотря на это, указывало следствие, он подписал представленные подрядчиком документы о стоимости выполненных работ и произведенных подрядчиком затрат.
Кроме того, в 2023 году после заключения между УКС Пермского района и ООО СК «Славянский лом» (бенефициаром также является Юлия Привалова) муниципального контракта на строительство детского сада в селе Фролы, из-за выявленных нарушений было возбуждено также и антимонопольное дело. Как сообщали в 2023 году в Пермском УФАС, УКС в 2021 году провело конкурс на строительство здания детского сада на 120 мест в селе Фролы Пермского района. Заказчик — МУ «Управление капитального строительства Пермского муниципального округа Пермского края». На сайте Госзакупок указано, что заказчик установил начальную (максимальную) цену — 179 млн 57 тыс. 660 рублей. На конкурс заявился единственный участник — «Славянский дом», который предложил выполнить работы за 175 млн 476 тыс. 507 рублей.
В ходе проверки УФАС установило, что подрядчик не мог исполнять обязанности по контракту, так как не подтвердил наличие суммы взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации.