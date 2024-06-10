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Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Международная автомобильная федерация продемонстрировала модель болида «Формулы-1» на 2026 год

ФИА показала, как будут выглядеть машины «Формулы-1» с 2026 года

10 июня 2024, 16:49
Фото: FIA
Международная автомобильная федерация продемонстрировала модель болида «Формулы-1» на 2026 год

В ФАИ рассказали, как изменятся машины «Формулы-1» с 2026 года

Новые габариты, более узкие шины, «зеленое» топливо — вот далеко не полный список изменений.

Международная автомобильная федерация (ФИА) презентовала новый технический регламент и продемонстрировала примерный внешний вид болидов. Подробности публикует «Новая Хакасия».

Машины по новому регламенту станут на 10 см уже и на 30 килограммов легче. Прижимная сила уменьшится на 30%, а лобовое сопротивление — на 55%. Большие диски оставили, но ширина колес тоже станет меньше. Антикрылья станут подвижными, переднее крыло уменьшится, а надколесные крылья исчезнут.

Доля гибридной составляющей в моторе вырастет до 50%. Машины будут работать на полностью «зеленом» топливе.

Смена регламента — очень важное событие для «Формулы-1», ведь самые большие изменения в расстановке сил происходят именно после этого. Команды, которые адаптируются к новым правилам быстрее других, получат большое преимущество на несколько лет вперед.

Насколько эти изменения добавят гонкам зрелищности и обгонов — узнаем через полтора года. Как минимум, уменьшение габаритов — шаг в правильном направлении, ведь современные «баржи с бензином» часто не позволяют гонщикам вести борьбу на большинстве трасс, особенно городских и старых, где ширина трека невелика, отмечают эксперты.

#Спорт#Автоспорт
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