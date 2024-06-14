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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Какую беду несут «Плохие парни до конца»

Какую беду несут «Плохие парни до конца»

14 июня 2024, 11:28
Фото: Кадр из фильма «Плохие парни до конца» / IMDd
Спойлеры: легкие | Рейтинг: для тех, кто любит экранный дуэт Уилла Смита и Мартина Лоуренса |16+

«Плохие парни» — удивительная кинофраншиза. Два типичных боевичка из конца 1990-х — начала 2000-х, которые выделялись разве что искрометным дуэтом Уилла Смита и Мартина Лоуренса, ну и постановкой Майкла Бэя. Казалось бы, именно там, на стыке веков это серия и должна была остаться навсегда, но, неожиданно, «Плохие парни» возродились в 2020-м году с третьим фильмом серии. Он был удивительно органично вписан в наше время, да так, что фильм очень хорошо собрал в прокате. Поэтому сейчас на больших экранах можно увидеть четвертую часть приключений двух копов в Майями. И вот она уже выглядит шаблонной и устаревшей. Как так вышло, рассказывает кинокритик Григорий Ноговицын.

Возрождения «Плохих парней» не просил никто. Дилогия о чернокожих копах-корешах, гоняющих наркоторговцев по Майями, была типичным продуктом 90-х — начала 2000-х в США. Ну, вы знаете это время: гламур, глянец, сытость и достаток (до нас это докатится только к середине 2000-х). И ещё это были типичные фильмы начинающего Майкла Бэя. Вы знаете этого режиссёра: слоу-мо, съемки против солнца, сногсшибательно-зубодробительный экшен, тупой юмор и сублимация спермотоксикоза постановщика как одно из важнейших средств выразительности.

«Плохие парни» были хорошо сделанными боевиками, которые выделял не столько характерный стиль Бэя, сколько дуэт Мартина Лоуренса и Уилла Смита. У них получился отличный броманс, идеальный союз двух совершенно непохожих напарников — потешного и неловкого женатика Маркуса (Лоуренс) и сурового плейбоя-холостяка Майка (Смит). Натурально Бим и Бом, Тарапунька и Штепсель. Два клоуна в разных амплуа, только с пушками и ксивами. Собственно, первый фильм строился на том, что напарники были вынуждены поменяться местами.

Фото: Кадр из фильма «Плохие парни до конца» / IMDd

Несмотря на то что «Плохие парни» запомнились публике, и вторая часть выступила в прокате хорошо, этого недостаточно, чтобы немедленно запустить продолжение в производство. Времена менялись, актеры старели, появления новой части серии никто уже и не ждал. Всё-таки не такая уж у нее большая фанбаза. Но в конце 2010-х дела у продюсера Джерри Брукхаймера пошли не очень. Дойная корова в виде серии «Пиратов Карибского моря» окончательно зачахла, потому что Джонни Депп влип в скандалы, а остальные проекты как-то не взлетали. Вот и вспомнил старик Брукхаймер, что у него в загашнике есть еще одна, в меру популярная франшиза с одним известным артистом (Смит тогда еще в скандалы не влип).

Вот и решил продюсер возродить «Плохих парней». По схеме студии Марвел, он доверил съемки режиссерам-ноунеймам — Адилю Эль Арби и Билалу Фалла. Расчет простой: такие парни наверняка будут стараться сделать как можно лучше большой и дорогой проект, чтобы закрепиться в Голливуде. А если облажаются — их можно тихонько слить.

И вот в 2020 году вышли «Плохие парни навсегда» (18+), и это было… интересно! Неожиданно дуэту неизвестных режиссеров удалось вполне удачно адаптировать героев конца 90-х к нашим дням и отлично это показать. Конфликт отцов и детей (буквальный!), совмещенный с рассуждениями о противостоянии молодости и старости (фильм ведь начинается с того, что Маркус становился дедушкой!) и о том, как они могут эффективно работать вместе. И отдельная, но хорошо раскрытая тема о грехах прошлого, которое неожиданно настигло копов-напарников. Плюс отличный экшен, с небольшой дурковатостью, которую Эль Арби и Фалла взяли прямо у Майкла Бэя, видимо, поняв, что весь секрет в том, что Бэй — это вечный подросток, который снимает именно так, как интересно американскому тинейджеру. Ну, и дуэт Смита и Лоуренса снова блистал невероятной энергетикой дружбы двух очень разных людей.

Это был успех. Причем такой, что в работу запустили четвертую часть «Плохих парней», с теми же режиссерами. И вот насколько интересными, неожиданными, драйвовыми и увлекательными были «Плохие парни навсегда», настолько же новые «Плохие парни до конца» шаблонны, ленивы и необязательны.

Фото: Кадр из фильма «Плохие парни до конца» / IMDd

Главное, что в новой части стабильно работает, — это дуэт главных героев. Химия между Лоуренсом и Смитом всё еще отличная, дурковатых шуток в стиле Бэя (есть даже стеб над неуместным слоу-мо) им прописали с лихвой. А вот всё остальное вышло не очень. Вместо кучи мотивов, что было в прошлой части, тут как-то слишком упирают на старость героев. Маркус вот еле выжил после инфаркта, а Майк мучается от ПТСР после ранения. Свадьба (да, холостяка Майка женили) и семейная жизнь ему не помогает.

И этим старичкам снова предстоит разбираться с прошлым, но на этот раз с прошлым убитого в предыдущем фильме начальника, капитана Конрада (Джо Пантольяно). Он копал под купленных картелями высокопоставленных полицейских, за это его, на самом деле, и убили. А не потому, что он был другом Майка, как это объясняли в прошлой серии. Оборотни в погонах настолько влиятельны, что объявляют мертвого капитана коррупционером, а Майка и Маркуса в розыск. Двум копам приходится очищать как свои имена, так и бывшего начальника.

То есть в сюжете нагло использован штамп про «хороших парней вне закона», за которыми ведется охота. Простой, но рабочий ход. Но это далеко не единственный штамп в этом фильме. «Плохие парни до конца» опускается в неоригинальности гораздо ниже и доходит до тропа «девушка в беде». Этот избитый прием в свое время осточертел даже самому Майклу Бэю. Да, «девушка в беде» была во второй части «Плохих парней», только эта самая девушка в исполнении Гэбриэл Юнион заявлялась как полноценный персонаж — сестра Маркуса и возлюбленная Майка со своей большой ролью в сюжете. И она, при случае, сама могла отстреливаться от негодяев. В четвертой части в беду попала героиня, про которую мы не знаем ничего, кроме того, что она жена Майка, и ее топорно ввели в сюжет, чтобы ему было кого спасать.

Фото: IMDd

Интриги вокруг того, кто же тот влиятельный крот, что может подставить двух знаменитых полицейских, тоже нет. Кто предатель, понятно по лощеной физиономии персонажа сразу после его появления в кадре. Ну, это всё ладно, ведь не ради сюжета и персонажей смотрят «Плохих парней», а ради крутых перестрелок, драк и погонь. И они здесь начинаются довольно поздно и сделаны без особой выдумки. Более-менее впечатляют только сцены драки в падающем вертолете и перестрелки в стиле «Джона Уика», что разворачивается в доме Маркуса. Правда, в этой перестрелке расправляется с негодяями очень неожиданный герой франшизы, а не ее заглавные персонажи.

Даже финальная разборка, которая в «Плохих парнях» всегда была масштабной и эпичной, в последней части смотрится совершенно не впечатляюще. Из интересного в ней только то, что под ногами героев путается гигантский крокодил-альбинос. И то его потенциал явно не раскрыт.

Фото: Кадр из фильма «Плохие парни до конца» / IMDd

Вот и выходит, что «Плохие парни до конца» — самая слабая часть всей франшизы. Неувлекательная и необязательная. Но при этом, скорее всего, самая кассовая. Фильм очень успешно стартовал в прокате, собирая кассу выше ожиданий. И это только начало. Кажется, зрители простили Уиллу Смиту публичный сеанс рукоприкладства и снова с удовольствием идут в кино на этого артиста и его искрометные перепалки с Лоуренсом.

Поэтому «Плохие парни до конца», извините за каламбур, это еще не конец внезапно воскресшей франшизы. И остается надеяться, что следующая часть, если она всё же появится, будет сделана намного интереснее четвертого фильма. Благо, это нетрудно.

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#Рецензия#Кино#Фильм#Григорий Ноговицын
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