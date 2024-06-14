Какую беду несут «Плохие парни до конца»

То есть в сюжете нагло использован штамп про «хороших парней вне закона», за которыми ведется охота. Простой, но рабочий ход. Но это далеко не единственный штамп в этом фильме. «Плохие парни до конца» опускается в неоригинальности гораздо ниже и доходит до тропа «девушка в беде». Этот избитый прием в свое время осточертел даже самому Майклу Бэю. Да, «девушка в беде» была во второй части «Плохих парней», только эта самая девушка в исполнении Гэбриэл Юнион заявлялась как полноценный персонаж — сестра Маркуса и возлюбленная Майка со своей большой ролью в сюжете. И она, при случае, сама могла отстреливаться от негодяев. В четвертой части в беду попала героиня, про которую мы не знаем ничего, кроме того, что она жена Майка, и ее топорно ввели в сюжет, чтобы ему было кого спасать.