Пермяки встревожились из-за толпы полицейских, пожарных и медиков. Что произошло

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали Properm.ru, что в регионе проводятся плановые учения, направленные на отработку межведомственного взаимодействия на случай возникновения ЧС. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что один из возможных отрабатываемых сценариев — взятие заложников террористами.