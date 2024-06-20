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Published Сегодня, 10:29

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Updated Сегодня, 10:31

Пермяки встревожились из-за скопления полицейских и пожарных в Закамске

Пермяки встревожились из-за толпы полицейских, пожарных и медиков. Что произошло

20 июня 2024, 10:29
Фото: предоставлено читателем Properm.ru

Пермяки встревожились из-за скопления полицейских и пожарных в Закамске

В пресс-службе полиции рассказали о случившемся.

Сегодня, 20 июня, возле здания отдела полиции в Кировском районе на ул. Кировоградская заметили множество сотрудников экстренных служб и правоохранительных органов. «В районе кировского МВД уже несколько часов какая-то дикая суета: полицейские в жилетах и касках, патрули на Кировоградской. Автобусы, пожарные, скорые», — написал читатель Properm.ru.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали Properm.ru, что в регионе проводятся плановые учения, направленные на отработку межведомственного взаимодействия на случай возникновения ЧС. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что один из возможных отрабатываемых сценариев — взятие заложников террористами.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Учения#Полиция
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