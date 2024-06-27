Житель Кузбасса едва не зарезал двух сотрудников Росгвардии

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Published Сегодня, 04:46
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В минувший вторник, 25 июня, в Киселевске местный житель едва не убил участкового и двух росгвардейцев. Инцидент произошел на ул. Пионерской. Сначала мужчина поругался с участковым, избил его доской и взялся за топор.
Когда на место по звонку местных жителей прибыли силовики, он стал агрессивно сопротивляться. Как пишет VSE42.Ru со ссылкой на информацию следственных органов, подозреваемый схватил нож и ударил силовика в грудную клетку, повредив бронежилет и аэрозольный баллон. Потерпевший получил ожог обоих глаз.
Затем хулиган ударил ножом двух росгвардейцев, причинив каждому колото-резаные раны. Они обездвижили мужчину и увели в патрульную машину. Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь сотрудника силовых структур и угрозе применения насилия в отношении сотрудника полиции.
Сейчас проводятся следственные действия с задержанным, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. ЧП также заинтересовался руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.