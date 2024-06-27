В Пермском крае резко выросла подростковая преступность

Рост подростковой преступности и числа преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних в Пермском крае стало предметом обсуждения на совещании с руководителями следственных управлений СК России Приволжского федерального округа, сообщают в СК России. Замруководителя СКР Елена Леоненко отметила сохраняющуюся тенденцию к снижению подростковой преступности в целом по стране. Вместе с тем в ряде регионов, в том числе в Самарской области, республиках Татарстан, Башкортостан и в Пермском крае отмечен рост количества направленных в суд уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.