В Пермском крае резко выросла подростковая преступность

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:30
Рост подростковой преступности и числа преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних в Пермском крае стало предметом обсуждения на совещании с руководителями следственных управлений СК России Приволжского федерального округа, сообщают в СК России. Замруководителя СКР Елена Леоненко отметила сохраняющуюся тенденцию к снижению подростковой преступности в целом по стране. Вместе с тем в ряде регионов, в том числе в Самарской области, республиках Татарстан, Башкортостан и в Пермском крае отмечен рост количества направленных в суд уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
Леоненко обратила внимание руководителей региональных следственных управлений на проверку системной работы органов профилактики с подростками, преступившими закон, в том числе с подростками, которые не достигли возраста уголовной ответственности.
Число направленных в суды уголовных дел, совершенных в отношении подростков в целом по стране осталось почти на прежнем уровне, при этом отметила рост их количества в республике Башкортостан, Самарской области и в Пермском крае.
Как следует из официальных данных статистики, число совершенных подростками преступлений в 2023 году выросло на 18%. Количество направленных в суд дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, выросло на 1,5%.
По информации журналиста Properm.ru от собеседников в силовых ведомствах, в первом полугодии прошлого года в Пермском крае резко выросло число дел, связанных с участием несовершеннолетних в торговле наркотиками. Что касается дел в отношении подростков, то фиксировался резкий рост числа преступлений против половой неприкосновенности и числа дел о длительной неуплате алиментов.
В качестве приоритетной задачи работы следственных управлений Леоненко назвала защиту жилищных прав детей-сирот.