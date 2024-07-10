Минобр Пермского края: в санаторной школе держат детей без медпоказаний

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
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Updated Сегодня, 10:56
Верещагинская санаторная школа туберкулезного профиля, по данным Минобра Пермского края, меняет свою юридический статус и будет общеобразовательным учреждением. Дети, которые учились в этой школе, могут продолжить обучение. Кроме того, учреждением объявлен набор учащихся с 1 по 9 классы.
По сути уникальная краевая санаторная школа туберкулезного профиля — одна из 17 аналогичных, санаторных, в России — перестает существовать. По данным Минобра Пермского края, формат Верещагинской санаторной школы «не соответствует поставленным задачам».
«Санаторные школы существовали для временного пребывания детей на время лечения или реабилитации, это занимало 3-6 месяцев, в то время как сейчас родители, проживающие в Верещагино, отправляют детей жить в школу-интернат на полную неделю в течение всех девяти лет обучения, когда для этого нет никаких медицинских показаний», — прокомментировали в Минобре Пермского края.
По данным ведомства, санаторная школа превратилась в общеобразовательную школу с интернатом, где абсолютное большинство детей из самого Верещагино (из 260 человек — 220 из Верещагинского округа, 36 из других территорий Пермского края). Дети из других округов и городов, в том числе и из Верещагинского округа, живут в интернате.
«Считаем, что в Год семьи наоборот стоит обратить внимание на то, что дети должны воспитываться и проживать в семье», — заявили в Минобре. По данным министерства образования Пермского края, ранее Прокуратура Пермского края «делала замечание в части правомерности направления детей с туберкулезной интоксикацией в Верещагинскую санаторную школу». В Минобре утверждают, что письмо из прокуратуры региона было направлено в администрацию Верещагинского округа.
Дети, состоящие на учете у врача-фтизиатра в группе риска, опасности для окружающих не представляют и не имеют медицинских противопоказаний для обучения в обычных школах. Но они, по словам фтизиатров, нуждаются в режиме дня, усиленном питании, свежем воздухе (не случайно они назывались раньше лесные школы), оздоровительных процедурах (начиная от зарядки, заканчивая фиточаем), а главное — ограничении в контактах со взрослыми больными.
Впервые такие школы были организованы в СССР в 1918 году и первоначально предназначались для детей, нуждающихся в систематической противотуберкулезной терапии. В 1960-х годах было принято решение об увеличении сети таких школ и расширении показаний для помещения в них детей. Они стали обслуживать детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, с психоневрологическими заболеваниями, а также детей, больных сколиозом. В школах созданы необходимые условия для укрепления здоровья учащихся, их обучения и воспитания. Количество детей в классе не должно превышать 25 человек, на каждом уроке проводится физкультпауза, один — два урока проводятся на открытом воздухе, режимом дня предусмотрен сон и максимальное пребывание на открытом воздухе.