Минобр Пермского края: в санаторной школе держат детей без медпоказаний

Впервые такие школы были организованы в СССР в 1918 году и первоначально предназначались для детей, нуждающихся в систематической противотуберкулезной терапии. В 1960-х годах было принято решение об увеличении сети таких школ и расширении показаний для помещения в них детей. Они стали обслуживать детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, с психоневрологическими заболеваниями, а также детей, больных сколиозом. В школах созданы необходимые условия для укрепления здоровья учащихся, их обучения и воспитания. Количество детей в классе не должно превышать 25 человек, на каждом уроке проводится физкультпауза, один — два урока проводятся на открытом воздухе, режимом дня предусмотрен сон и максимальное пребывание на открытом воздухе.